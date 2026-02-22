Các nạn nhân vụ tai nạn tại Lào Cai được điều trị kịp thời, sức khỏe ổn định

Ngày 22/2, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai thông tin, đến nay tình hình sức khỏe, tâm lý các nạn nhân bị thương trong vụ xe gặp tai nạn tại đường nội bộ trong khuôn viên Thiền viện Trúc Lâm, thuộc tổ dân phố Sa Pả 4, phường Sa Pa đã cơ bản ổn định.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 21/2 tại đường nội bộ trong khuôn viên Thiền viện Trúc Lâm. Xe ôtô mang biển kiểm soát 99E-018... trong quá trình di chuyển không may gặp sự cố đã lao xuống dốc cách mặt đường hơn 10m.

Vị trí xảy ra sự việc nằm trong phạm vi hạ tầng nội bộ của Thiền viện, không thuộc hệ thống giao thông công cộng.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, cứu nạn và xử lý theo quy định.

Trên ôtô có 21 người, trong đó có 20 người bị thương (1 nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai điều trị; 1 nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị theo nguyện vọng; số còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 4 tỉnh Lào Cai).

Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra tai nạn giao thông tại tổ dân phố Sa Pả 4, lãnh đạo phường Sa Pa đã tới Bệnh viện Đa khoa số 4 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên người bị thương.

Thường trực Đảng ủy phường Sa Pa đề nghị đội ngũ y, bác sỹ nêu cao tinh thần y đức, tận tâm điều trị để các nạn nhân sớm lành vết thương; đồng thời, động viên các nạn nhân yên tâm dưỡng thương.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra./.

