Dồn lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại ở hồ Thác Bà

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy trên hồ Thác Bà, thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, các lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, phóng viên TTXVN nhanh chóng di chuyển bằng cano để tiếp cận hiện trường. Giữa cái lạnh thấu xương của gió mạnh trên lòng hồ, cùng với sương mù dày đặc khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, sau hơn 40 phút, phóng viên tiếp cận được hiện trường vụ chìm thuyền.

Ghi nhận của phóng viên, từ đêm 21 đến sáng 22/2, tỉnh Lào Cai dồn lực huy động các lực lượng với khoảng 500 người gồm: Công an, Quân đội, dân quân tự vệ, các đội thiện nguyện cùng người dân địa phương kịp thời có mặt tại hiện trường cứu hộ cứu nạn và tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, do trời tối, mưa phùn và sương mù dày đặc, cùng với độ sâu của lòng hồ nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, đến nay, lực lượng đặc công người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lật tàu và đưa lên bờ. Nạn nhân được xác định là Hoàng Đức M. (sinh năm 2015, trú xã Cảm Nhân).

Được sự hỗ trợ của các lực lượng, người thân của các nạn nhân có mặt tại hiện trường từ tối 21/2, mong muốn sớm tìm thấy người thân của mình.

Thẫn thờ ngồi trên thuyền, ông Hoàng Văn Long, thôn 1, xã Cảm Nhân buồn bã chia sẻ, ông cùng vợ và con gái út đến chúc Tết gia đình nhà em trai ở phường Văn Phú (Lào Cai). Trên đường trở về nhà thì không may bị gặp nạn. Khi gặp tàu bị chìm, ông may mắn bám được vào cạnh thuyền chở đá và cứu thêm được hai người. Ông cứu được người khác mà không cứu được vợ con mình, đây là nỗi đau xót rất lớn đối với ông và gia đình. Ông mong muốn các lực lượng chức năng sớm tìm thấy vợ con để trở về với gia đình.

Đôi mắt đỏ hoe, em Hoàng Văn Hiển nghẹn ngào nói: “Gia đình em có bố, mẹ, chị gái và cháu gái đi chúc Tết nhà người thân. Khi rời cảng Hương Lý, xã Yên Bình, mẹ em gọi điện và bảo em nấu cơm cho cả nhà. Khi nấu cơm xong thì em gọi lại cho mẹ nhưng không thấy nghe điện thoại. Sau đó, nghe tin dữ tàu bị lật, bố, chị gái và cháu gái may mắn được cứu sống, nhưng còn mẹ em lại mất tích. Em không biết vượt qua nỗi đau bất ngờ này như thế nào.”

Buồn bã ngồi trên thuyền chờ 6 người thân của mình, ông Hoàng Văn Hòa, phường Văn Phú kể lại, trong những người mất tích có chị gái, em, hai chị dâu và hai cháu của ông. Ngày 21/2, mọi người đến chúc Tết tại gia đình ông. Sau khi ăn uống xong mọi người trở về nhà. Không ngờ chuyến đi định mệnh ấy lại cướp đi sinh mạng những người thân của ông. Đó cũng là bữa cơm sum họp cuối cùng anh chị em được sum vầy bên nhau.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ chìm thuyền. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Trong sáng 22/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại; hỏi thăm, động viên và chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân; mong muốn người thân của các nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau.

Sau khi nghe báo cáo nhanh từ các lực lượng Công an, Quân đội, chính quyền địa phương về diễn biến vụ việc và phương án tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện, chia tổ, chia khu vực rà soát kỹ từng vị trí nghi vấn; tăng cường thợ lặn chuyên nghiệp, sử dụng thiết bị dò tìm để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm.

Ngoài việc huy động lực lượng, phương tiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các đơn vị, địa phương cần quan tâm đến chế độ chính sách và thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho các gia đình nạn nhân theo quy định; mặt khác, cần quan tâm đến sức khỏe, an toàn và chăm sóc hậu cần cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Các đơn vị Quân đội, Công an, y tế phối hợp chặt chẽ triển khai phương án cứu hộ khoa học, tuyệt đối không để chậm trễ. Công an tỉnh Lào Cai cần khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngoài các lực lượng địa phương, sự giúp đỡ, hỗ trợ trực tiếp của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 cũng góp phần giúp công tác tìm kiếm các nạn nhân thuận lợi hơn.

Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 cho biết, ngay trong đêm 21/2, khi nhận được lệnh của cấp trên về việc cơ động lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, đơn vị đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng gồm 20 cán bộ, chiến sỹ đặc công người nhái có kinh nghiệm cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều loại trang thiết bị cứu nạn khác từ Hải Phòng đến hồ Thác Bà để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến 3 giờ 30 phút ngày 22/2, lực lượng cứu nạn của Lữ đoàn 126 đã có mặt tại hiện trường hồ Thác Bà và cơ động ra vị trí tìm kiếm.

Trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm tại hiện trường, Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh cho hay, khu vực hồ Thác Bà sương mù dày đặc, có mưa nhỏ. Hồ có độ sâu nơi lớn nhất khoảng 17m nên việc tìm kiếm người mất tích gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng, đến 7 giờ 30 ngày 22/2, người nhái thuộc Lữ đoàn 126 đã tìm được một nạn nhân là cháu Hoàng Đức M.

Với 5 người mất tích còn lại, cán bộ, chiến sỹ đặc công người nhái tiếp tục lặn ở các điểm nghi có thi thể nạn nhân theo nhận định của chính quyền địa phương và bà con nhân dân lòng hồ. Sau kết thúc lặn điểm, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn sẽ lặn diện ở vị trí tàu đắm và lặn rộng ra bán kính tìm kiếm từ 100-200m.

Mặc dù thời tiết trên hồ Thác Bà gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm, nhưng các lực lượng vẫn nỗ lực hết mình để nhanh chóng tìm kiếm những nạn nhân còn lại, đưa họ trở về với gia đình./.

