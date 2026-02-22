Hà Nội: Camera AI hỗ trợ chống "tê liệt" nút trọng điểm ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), trên khắp các ngả đường dẫn về trung tâm Hà Nội, dòng người và phương tiện tăng đột biến do hàng vạn người dân trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết.

Tại các cửa ngõ Thủ đô, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục huy động 100% quân số, tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần để người dân Thủ đô có một kỳ nghỉ Tết an toàn và thông suốt.

Sáng sớm 22/2, trời mưa rét. Ngay từ sớm, áp lực giao thông tại các tuyến đường xuyên tâm và cửa ngõ bắt đầu tăng mạnh. Đường trơn trượt khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Càng về trưa, lưu lượng phương tiện tại tuyến dẫn về cửa ngõ Thủ đô càng đông, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Để đảm bảo cho người dân trở lại thành phố an toàn, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội) đã triển khai lực lượng ở mức cao nhất.

Trực tiếp chỉ đạo tại thực địa, Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội) chia sẻ: Thực hiện kế hoạch trước, trong và sau Tết, đặc biệt là ngày 22/2 (mùng 6 Tết) ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội) đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an Thành phố và chỉ đạo triển khai 100% cán bộ chiến sỹ trực ở tại các chốt, đặc biệt là các tuyến xuyên tâm, các cửa ngõ Thủ đô.

Lực lượng Cảnh sát giao thông chủ động phân luồng, cảnh báo sớm cho người dân khi di chuyển về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết. "Đặc biệt, phát huy vai trò của Trung tâm chỉ huy điều khiển tín hiệu đèn giao thông với 1.837 camera AI, chúng tôi đã bao quát được toàn tuyến và đặc biệt là những tuyến cửa ngõ để chủ động phân luồng theo tuyến. Hôm nay, thời tiết có mưa kéo dài nhiều giờ, người tham gia giao thông phải đi đúng tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra va chạm, đảm bảo an toàn khi trở về Thủ đô," Trung tá Đào Việt Long thông tin.

Trung tâm chỉ huy điều khiển tín hiệu đèn giao thông với 1.837 camera AI đã bao quát được toàn tuyến, đặc biệt là những tuyến cửa ngõ để chủ động phân luồng. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội), tai nạn giao thông đã giảm sâu cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Toàn thành phố chỉ xảy ra 11 vụ tai nạn, làm 6 người chết và 11 người bị thương (giảm tới 13 vụ và giảm 10 người chết so với năm trước). Đặc biệt, Công an thành phố không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép hay tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ du khách nước ngoài tìm lại tài sản thất lạc, giúp đỡ người dân đi lạc tìm đường... Niềm vui của người dân khi trở về Thủ đô an toàn chính là sự ghi nhận lớn nhất cho tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô nói riêng và toàn lực lượng Công an thành phố Hà Nội.

Năm nay, việc ứng dụng công nghệ với hơn 1.800 camera AI đã giúp lực lượng chức năng bao quát toàn cảnh bức tranh giao thông Thủ đô, từ đó đưa ra các quyết định phân luồng từ xa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, "tê liệt" tại các nút giao trọng điểm. Tuy nhiên, để có được sự thông suốt cho đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, một kế hoạch bài bản đã được xây dựng và thực hiện xuyên suốt từ trước Tết.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội) đã rà soát, đánh giá 251 điểm có nguy cơ ùn tắc trên toàn thành phố để bố trí lực lượng ứng trực, xử lý sự cố khi cần thiết.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội), để đảm bảo tốt về công tác đảm bảo an toàn giao thông, tránh xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, đơn vị đã xây dựng phương án để giảm thiểu các ùn tắc và tai nạn giao thông trên cơ sở rà soát đánh giá các điểm ùn tắc của thành phố và đặc biệt là các cửa ô, cửa ngõ Thủ đô nơi mật độ phương tiện tham gia giao thông nhiều... Căn cứ vào đó, Công an thành phố bố trí lực lượng để điều tiết giao thông tại các điểm thường xảy ra ùn tắc, đặc biệt là những cửa ngõ Thủ đô.

"Mặt khác, đơn vị cũng đã kiến nghị với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) để phối hợp với Công an các tỉnh lân cận phân luồng giao thông làm sao để các phương tiện đi đúng tuyến đúng đường, tránh ùn tắc giao thông," Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ cho biết.

Tại các đơn vị địa bàn như Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), nơi quản lý những tuyến đường cửa ngõ phía Tây và phía Bắc Thủ đô cùng bến xe Mỹ Đình trọng điểm, tinh thần "xuyên Tết" luôn được đặt lên hàng đầu. Các tổ tuần tra lưu động liên tục di chuyển trên đường vành đai 3 trên cao và các trục chính để kịp thời xử lý sự cố.

Lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực tại các tuyến đường xuyên tâm và cửa ngõ để phân luồng giao thông, chống ùn tắc. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 khẳng định: "Căn cứ vào tình hình thực tế, đơn vị đã xây dựng phương án thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn trật tự giao thông cho người dân theo phương án của Công an thành phố cũng như của Phòng Cảnh sát giao thông. Mỗi cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh quy định công tác, chủ động linh hoạt trong xử lý các tình huống phát sinh để đảm bảo giao thông tốt nhất. Đến nay, khu vực do đơn vị phụ trách, chưa ghi nhận ùn tắc."

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (đơn vị phụ trách chính tuyến Vành đai 3 trên cao và cửa ngõ phía Nam thành phố) khuyến cáo, do điều kiện thời tiết mưa rét, đường trơn, người điều khiển phương tiện kiểm tra phương tiện trước các hành trình dài, đồng thời chạy đúng tốc độ, bảo đảm khoảng cách an toàn để tránh xảy ra các sự cố trên đường.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện đã uống rượu bia tuyệt đối không lái xe, quá trình tham gia giao thông phải tuân thủ theo các chỉ dẫn, hiệu lệnh của đèn tín hiệu và lực lượng điều khiển giao thông, hỗ trợ lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ./.

