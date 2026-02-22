Bắc Ninh: Xe môtô đi ngược chiều va chạm ôtô tải khiến 1 người tử vong

Khoảng 11 giờ ngày 22/2, tại Km17+300, Quốc lộ 18 mới hướng Bắc Ninh-Nội Bài (thuộc xã Tam Giang, Bắc Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô tải với xe môtô làm 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, giải quyết vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, xe ôtô tải biển kiểm soát 99H-013… do anh Ng.V.A (sinh năm 1973) điều khiển đang đi hướng Bắc Ninh-Nội Bài thì bất ngờ va chạm với xe môtô biển kiểm soát 99K1-237… do ông Ng.Đ.M (sinh năm 1967, ở Nhất Trai, Trung Chính, Bắc Ninh) chở người ngồi sau là bà Ph.Th.L (sinh năm 1969, ở Đạm Trai, Trung Chính, Bắc Ninh) đi hướng ngược chiều phía bên trái trên làn giáp dải phân cách, làn đường dành cho ôtô đi xuôi chiều.

Hậu quả, ông Ng.Đ.M bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức; bà Ph.Th.L bị cuốn vào gầm xe tải tử vong.

Tại hiện trường, qua kiểm tra lái xe ôtô tải là anh Ng.V.A không có nồng độ cồn.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do xe môtô đi ngược chiều dẫn đến tai nạn. Cơ quan chức năng đang phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật./.

