Liên tiếp dự án tỷ USD, Thành phố Hồ Chí Minh hút mạnh FDI hạ tầng số

Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận những tín hiệu mới trong cấu trúc dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, hạ tầng số và tài chính công nghệ.

Dòng vốn FDI chất lượng cao được kỳ vọng sẽ đóng vai trò nền tảng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Liên tiếp xuất hiện các dự án quy mô tỷ USD

Tập đoàn G42 (UAE) và liên danh các nhà đầu tư trong nước vừa ký kết Thỏa thuận khung hợp tác dài hạn nhằm phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam với tổng giá trị đầu tư dự kiến lên tới 2 tỷ USD.

Theo thỏa thuận, các bên dự kiến cùng đầu tư, xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, làm nền tảng cung cấp dịch vụ công nghệ số cho khu vực công, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Bên cạnh dự án của nhà đầu tư từ UAE, tại cuộc họp kinh tế - xã hội tháng 2/2026, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ cũng đang triển khai dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại thành phố. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2 tỷ USD.

Đáng chú ý, theo ông Nguyễn Văn Được, các nhà đầu tư đã cam kết giải ngân khoảng 60% tổng vốn đầu tư, tương đương 1,2 tỷ USD ngay trong quý II/2026.

“Đây là dấu hiệu cho thấy dòng vốn FDI chảy về thành phố sẽ trở nên sôi động trong thời gian tới; đồng thời là cơ sở quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhận định.

Việc phát triển các trung tâm dữ liệu quy mô lớn sẽ tạo nền tảng cho việc lưu trữ, xử lý và luân chuyển dữ liệu an toàn. Quan trọng hơn, đây là điều kiện tiên quyết để thu hút các định chế tài chính quốc tế, các công ty fintech và các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Vai trò này càng trở nên rõ nét khi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) chính thức ra mắt vào ngày 11/2/2026. Trong mô hình tài chính hiện đại, dữ liệu chính là nền tảng cốt lõi.

Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng ban Công nghệ, Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC cho biết, trung tâm sẽ tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ nhằm tạo ra một “trạm trung chuyển tài chính” cho dòng vốn toàn cầu.

“VIFC-HCMC không chỉ phục vụ dòng vốn đầu tư vào Việt Nam, mà còn hướng tới trở thành điểm trung chuyển vốn cho khu vực. Đây sẽ là vùng đệm cho dòng vốn FDI và đặc biệt là dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII), vốn trước đây chưa có cơ chế thuận lợi để vào Việt Nam,” ông Phạm Tuấn Anh nói.

Vai trò “vùng đệm” này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tìm cách thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Thay vì chỉ tiếp nhận dòng vốn sản xuất, Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới thu hút dòng vốn vào những lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cao hơn nhiều.

Ngay trong ngày ra mắt, VIFC-HCMC đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư quốc tế. Nổi bật là Vantage Point Asset Management (VPAM) - một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu tại Singapore và Australia cam kết huy động tới 10 tỷ USD trong vòng 5 năm để đầu tư vào trung tâm này, với trọng tâm là hạ tầng dữ liệu, nền tảng công nghệ tài chính và hệ thống đô thị thông minh.

Cùng với đó, kế hoạch phát triển Quỹ Đầu tư Tài sản số Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô mục tiêu khoảng 1 tỷ USD cũng đang được triển khai, nhằm hỗ trợ hệ sinh thái tài chính số và các nền tảng fintech mới.

Ngoài ra, VIFC-HCMC cũng đang mở rộng sang các lĩnh vực chuyên biệt như Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương, Trung tâm Tài chính Hàng hải… hướng tới phục vụ nhu cầu tài chính của các ngành hàng này trong khu vực, những thị trường có quy mô hàng trăm tỷ USD mỗi năm…

Dây chuyền sản xuất modul camera và linh kiện điện tử xuất khẩu tại một doanh nghiệp FDI. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Dòng vốn FDI đang thay đổi về chất

Đằng sau sự xuất hiện liên tiếp của các dự án trung tâm dữ liệu và dòng vốn tài chính quy mô lớn phản ánh một xu hướng sâu hơn: sự dịch chuyển mang tính cấu trúc của dòng vốn FDI vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu như những thập niên trước, thành phố thu hút mạnh các dự án sản xuất dựa trên lợi thế chi phí lao động và vị trí địa lý, thì hiện nay, dòng vốn mới đang hướng đến các lĩnh vực đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật cao, nguồn năng lượng ổn định và môi trường đầu tư minh bạch.

Đây là dấu hiệu cho thấy lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh đang thay đổi, từ chi phí thấp sang chất lượng hạ tầng và vai trò trong hệ sinh thái kinh tế số.

Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó hạ tầng số đóng vai trò nền tảng.

“Việc phát triển các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số, mà còn là điều kiện then chốt để xây dựng đô thị thông minh và Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh,” ông Thắng cho biết.

Các số liệu tổng thể cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ đối với nhà đầu tư quốc tế.

Theo số liệu của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 1/2026, thành phố có hơn 20.470 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 142,2 tỷ USD. Riêng năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 8,37 tỷ USD vốn FDI, tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Điều quan trọng hơn là chất lượng dòng vốn đang thay đổi rõ rệt, tập trung vào các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, tạo ra giá trị gia tăng lớn và có tác động lan tỏa mạnh.

Sự chuyển dịch này phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó thành phố đặt mục tiêu trở lại tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số từ năm 2026 và trở thành siêu đô thị quốc tế vào năm 2045.

Bên cạnh lĩnh vực công nghệ và tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh đang kêu gọi đầu tư vào hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn, bao gồm Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ, các tuyến đường sắt chiến lược kết nối vùng, cùng hệ thống metro dài khoảng 350 km.

Trong lĩnh vực năng lượng, thành phố đang xúc tiến 8 dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất khoảng 15.000MW, cùng các dự án điện LNG và khu công nghiệp quy mô lớn.

Những dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng cho nền kinh tế số, mà còn giúp thành phố đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững mà các nhà đầu tư quốc tế ngày càng quan tâm.

Các chuyên gia cho rằng, sự xuất hiện của các dự án trung tâm dữ liệu và các cam kết đầu tư vào hạ tầng công nghệ cho thấy dòng vốn FDI vào Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn. Mặc dù các dự án này cần thời gian để triển khai và phát huy hiệu quả, nhưng phản ánh xu hướng các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến vai trò của thành phố trong hệ sinh thái kinh tế số của khu vực.

Tuy nhiên, các dự án công nghệ cao cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về hạ tầng điện, nguồn năng lượng ổn định và môi trường pháp lý minh bạch. Để đáp ứng xu hướng này, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực, qua đó nâng cao năng lực thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gia tăng./.

