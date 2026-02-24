Kinh tế

Giá vàng thế giới giảm do áp lực chốt lời và đồng USD phục hồi

Tính đến đầu giờ chiều nay (theo giờ Việt Nam), trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay giảm 0,54%, xuống còn 5.178,09 USD/ounce, chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp.

Diệu Linh
Vàng nhẫn được bày bán tại cửa hàng ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch chiều 24/2 khi giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời sau phiên bứt phá hơn 2% trước đó. Sự phục hồi của đồng USD cũng góp phần đẩy giá kim loại quý rời khỏi mức đỉnh của 3 tuần gần đây.

Trước đó, trong phiên sáng, đã có thời điểm kim loại quý này chạm mức cao nhất trong hơn ba tuần qua. Tương tự, giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 4/2026 cũng giảm 0,43%, lùi về mức 5.202,90 USD/ounce.

Chuyên gia Ilya Spivak, Trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định thị trường đang trong giai đoạn “hấp thụ” và điều chỉnh sau đợt phục hồi mạnh mẽ ngày 23/2.

Mặc dù các lo ngại về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và căng thẳng địa chính trị vẫn hỗ trợ nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn, nhưng việc đồng USD nhích tăng trong phiên chiều nay đã tạo áp lực ngược lại. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các ngoại tệ khác.

Liên quan đến thương mại, vào ngày 23/2, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bãi bỏ các mức thuế quan theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Ông Trump tuyên bố sẽ áp dụng các mức thuế cao hơn nhiều theo các đạo luật thương mại khác nếu các đối tác quốc tế rút lui khỏi các thỏa thuận đã ký kết với Mỹ.

Về phía chính sách tiền tệ, Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho biết, ông để ngỏ khả năng giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 3 tới, nếu dữ liệu việc làm tháng 2/2026 cho thấy thị trường lao động đã vững chắc hơn. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện kỳ vọng sẽ có 3 đợt cắt giảm lãi suất (mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm) trong năm 2026.

Trên các thị trường kim loại quý khác, sự phân hóa được quan sát thấy rõ nét trong phiên giao dịch chiều ngày 24/2. Ngược chiều với giá vàng, giá bạc giao ngay tăng nhẹ 1,67%, đạt 88,26 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,24%, xuống mức 2.148,69 USD/ounce, còn giá palladium ngược dòng tăng 0,64%, đạt 1.755,04 USD/ounce.

Giới phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục biến động mạnh khi thị trường dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm của Mỹ để xác định rõ hơn lộ trình lãi suất của Fed trong thời gian tới.

Tại thị trường Việt Nam, chiều ngày 24/2, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

