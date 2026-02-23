Đồng USD đi xuống dưới sức ép từ biến động thuế quan tại Mỹ

Trong phiên giao dịch đầu tuần này, đồng USD đã đồng loạt sụt giảm so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác.

Tâm lý thị trường bị tác động mạnh sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, gây ra làn sóng lo ngại mới về rủi ro chính sách và tính hấp dẫn của các tài sản Mỹ.

Trong phiên sáng 23/2 tại châu Á, đồng euro tăng khoảng 0,4%, lên 1,1823 USD/euro; đồng bảng Anh (GBP) cũng tăng 0,4% lên 1,3521 USD/GBP. Đồng USD giảm 0,4% xuống còn 154,42 yen/USD.

Chỉ số đồng USD do Bloomberg tính toán - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh - có thời điểm giảm thêm khoảng 0,3%, nối dài đà giảm ghi nhận từ cuối tuần trước, trong bối cảnh phần lớn thị trường châu Á nghỉ Tết Nguyên đán và thanh khoản mỏng.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ được đưa ra ngày 20/2 cho rằng các mức thuế quan diện rộng mà Tổng thống Trump áp đặt đã vượt thẩm quyền pháp lý.

Đáp lại, Nhà Trắng chỉ trích mạnh mẽ tòa và tuyên bố áp một mức thuế “trần” mới 15% lên hàng nhập khẩu, đồng thời khẳng định các thỏa thuận song phương đã đàm phán với mức thuế cao hơn vẫn phải được duy trì.

Các chuyên gia từ ngân hàng OCBC (Singapore) và Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) nhận định việc Tòa án Tối cao hạn chế quyền áp thuế của Tổng thống Trump có thể hỗ trợ tăng trưởng toàn cầu (ngoài Mỹ), nhưng đồng thời tạo ra một giai đoạn "không chắc chắn về chính sách." Điều này làm suy yếu vị thế của đồng USD vốn đã chịu áp lực giảm hơn 8-9% trong năm 2025 do thâm hụt ngân sách và kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Phản ứng với các diễn biến thương mại tại Mỹ, Ủy ban châu Âu (EC) yêu cầu Mỹ tuân thủ các thỏa thuận thuế quan đã đạt được với Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2025, trong đó có điều khoản đưa thuế nhập khẩu về mức 0% đối với một số mặt hàng như máy bay và linh kiện.

Một số quan chức EU thậm chí đề xuất tạm dừng phê chuẩn các thỏa thuận mới với chính quyền của Tổng thống Trump, trong khi Ấn Độ cũng hoãn đàm phán hoàn tất một hiệp định thương mại tạm thời với Mỹ.

Tại châu Á, các đối tác thương mại của Mỹ thận trọng trước những bất định mới, trong bối cảnh không ít nhà đầu tư từng “bắt sai nhịp” với phản ứng của thị trường đối với các đợt áp thuế trước đây - vốn rốt cuộc không giúp thu hẹp thâm hụt thương mại của Mỹ như kỳ vọng ban đầu.

Ông Richard Yetsenga, nhà kinh tế trưởng của ANZ, nhận định vấn đề cốt lõi là chính quyền Tổng thống Trump “sẽ bị hạn chế hơn rất nhiều trong khả năng sử dụng thuế quan như một công cụ chính sách,” và ông không cho rằng những diễn biến mới “sẽ làm thay đổi đáng kể bức tranh tăng trưởng kinh tế toàn cầu.”

Các chiến lược gia của Goldman Sachs cho rằng đợt giảm giá mới của đồng USD “nhiều khả năng phản ánh cú hích bất định chính sách mà phán quyết vừa qua mang lại,” đồng thời nhấn mạnh bất định chính sách là “kênh tác động đặc biệt quan trọng đối với đồng USD,” khi có thể làm suy giảm hoạt động đầu tư và kinh doanh, qua đó gây sức ép giảm giá lên đồng tiền này trong thời gian tới.

Ngoài chú ý tới biến động thương mại, giới đầu tư cũng đang theo dõi sát việc Mỹ tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông nhằm gây sức ép buộc Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân, cũng như chờ đợi bản Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump dự kiến diễn ra vào ngày 24/2./.

