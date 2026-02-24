Giá dầu duy trì đà tăng khi căng thẳng Mỹ-Iran không có dấu hiệu hạ nhiệt

Giá dầu thế giới tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch chiều 24/2, tiệm cận mức cao nhất trong vòng 7 tháng qua. Thị trường hiện đang chịu tác động kép từ rủi ro xung đột tại Trung Đông và những điều chỉnh trong dự báo cung-cầu toàn cầu.

Tính đến đầu giờ chiều nay, trên các sàn giao dịch hàng hóa châu Á, giá dầu Brent Biển Bắc nhích nhẹ 42 xu Mỹ (0,59%), đạt 71,91 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 39 xu Mỹ (0,59%), lên mức 66,70 USD/thùng.

Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích tại Phillip Nova, nhận định yếu tố địa chính trị đang là động lực chủ chốt. Sự khởi sắc của giá dầu hiện nay chủ yếu đến từ tâm lý dự phòng rủi ro trước vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 26/2 tới.

Tình hình càng thêm căng thẳng khi Mỹ bắt đầu sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Beirut (Liban) và Tổng thống Donald Trump đưa ra những cảnh báo mạnh đối với Iran.

Trong báo cáo mới nhất, các tổ chức tài chính quốc tế đã có những điều chỉnh đáng chú ý về dự báo giá dầu trong giai đoạn tới. Theo đó, ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu quý 4 năm 2026 thêm 6 USD, đưa dầu Brent lên 60 USD/thùng và giá dầu WTI lên 56 USD/thùng.

Lý do được đưa ra là lượng tồn kho thương mại của các nước thuộc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OECD) tăng thấp hơn dự kiến (chỉ đạt 19% thay vì 27% như giả định trước đó). Goldman Sachs cũng kỳ vọng nhóm OPEC và các đối tác (còn gọi là OPEC+) có thể bắt đầu tăng sản lượng dần dần từ quý 2 năm 2026.

Ngân hàng Barclays nhận định các yếu tố cơ bản không ủng hộ giả thuyết về một thị trường dư thừa trầm trọng. Theo Barclays, nếu nguồn cung từ Iran bị gián đoạn khoảng 1 triệu thùng/ngày trong suốt 12 tháng, giá trị hợp lý của dầu mỏ có thể tăng thêm 8 USD/thùng.

Bên cạnh địa chính trị, chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Trump đang tạo ra áp lực lên nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu toàn cầu. Việc ông Trump tuyên bố nâng mức thuế tạm thời lên 15% đối với hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các nước đã gây lo ngại về sự suy giảm tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, Goldman Sachs cũng cảnh báo về rủi ro giảm giá trong dài hạn. Nếu các lệnh trừng phạt đối với Iran hoặc Nga được nới lỏng nhanh chóng, nguồn cung bổ sung có thể khiến giá dầu Brent giảm khoảng 5 USD/thùng và WTI giảm 8 USD/thùng vào cuối năm 2026.

Chuyên gia Tony Sycamore từ ngân hàng IG lưu ý giá dầu WTI hiện đang ở sát ngưỡng cao nhất của biên độ giao dịch 55-66,50 USD/thùng thiết lập suốt 6 tháng qua. Một sự bứt phá ổn định trên ngưỡng này sẽ mở đường cho giá dầu hướng tới mốc 70-72 USD/thùng. Ngược lại, nếu tín hiệu hạ nhiệt tại Geneva xuất hiện, giá có thể lùi về vùng 61 USD/thùng.

Giới phân tích dự báo thị trường dầu mỏ sẽ tiếp tục biến động mạnh theo các tín hiệu phát ra từ Thụy Sĩ và các động thái thực thi thuế quan của Mỹ trong những ngày tới./.

Giá dầu tăng trước lo ngại xung đột Mỹ-Iran và giảm dự trữ dầu Vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 20/2 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng lên 71,99 USD/thùng chủ yếu do những lo ngại về khả năng gia tăng xung đột giữa Mỹ và Iran.