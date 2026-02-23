Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn: Cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu

Ngày 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình đã khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân Bính Ngọ 2026.

Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư, vào mùa Xuân năm Đinh Hợi 987, năm Thiên Phúc thứ 8, vua Lê Đại Hành đã thân chinh cày ruộng tại chân núi Đọi, mở đầu cho nghi lễ Tịch điền trong lịch sử dân tộc.

Sự kiện này có ý nghĩa tâm linh sâu sắc, với khát vọng cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời là lời hiệu triệu, khích lệ nhân dân hăng say lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, đất nước thái bình, hưng thịnh.

Kế thừa truyền thống tốt đẹp, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được phục dựng và tổ chức thường xuyên từ năm 2009 đến nay, trở thành mỹ tục đặc sắc của tỉnh và của phường Tiên Sơn, là nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện sự trân trọng những giá trị lịch sử, văn hóa của cha ông, khẳng định vai trò, vị thế của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự phát triển đất nước.

Phần lễ Tịch điền trong ngày khai hội có các nghi thức: Rước trống, rước linh vị vua Lê Đại Hành từ chùa Long Đọi Sơn xuống chân núi và nhập với đoàn rước Thành Hoàng Làng cùng tổ nghề trống Đọi Tam dưới chân núi Đọi.

Sau nghi lễ dâng hương lên đàn tế Thần nông, linh vị vua Lê và các vị phúc thần, bô lão Nguyễn Ngọc An (được chọn để vào vai vua Lê Đại Hành) thực hiện nghi lễ nhập linh khí quân vương, bước xuống đi những sá cày đầu tiên mở hội Tịch điền. Tiếp theo là Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và phường Tiên Sơn đi những sá cày tiếp theo trên cánh đồng để mở đầu cho một năm sản xuất mới. Theo sau là đoàn gieo hạt giống bao gồm đỗ xanh, lạc và thóc.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn còn tổ chức nhiều hoạt động như giải bóng chuyền, thi trang trí trâu, giải vật tịch điền… thu hút đông đảo nhân dân và du khách./.

