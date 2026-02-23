Đầu năm mới, chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não, hồi sinh bốn cuộc đời

Ngày 23/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, những ngày Tết Nguyên đán, từ nghĩa cử hiến tạng của người bệnh chết não, sự sống được trao gửi lại cho 4 bệnh nhân đang ở ranh giới mong manh của sinh tử. Bốn cuộc đời bước qua cánh cửa tuyệt vọng để trở về với nhịp đập của hy vọng.

Người hiến chết não là chàng trai 21 tuổi quê Hưng Yên, để lại món quà sự sống cho bốn bệnh nhân vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán 2026 gồm: 1 bệnh nhân được ghép tim, 1 bệnh nhân được ghép gan và 2 bệnh nhân được ghép thận.

Đằng sau mỗi ca ghép tạng thành công là những giờ phút căng thẳng đến nghẹt thở, là sự tận tụy không mệt mỏi của đội ngũ y bác sỹ. Dù ngày thường hay những ngày Tết đoàn viên, bệnh viện vẫn sáng đèn, những ca phẫu thuật vẫn nối dài trong đêm, và những nhịp tim vẫn được níu lại nơi lằn ranh sinh tử.

Bệnh nhân ghép tim: Bệnh nhân nam, 18 tuổi. Bệnh nhân suy tim toàn bộ, theo dõi viêm cơ tim, bệnh cơ tim giãn, rối loạn nhịp tim nặng (block 3 bó), đã đặt máy tạo nhịp tạm thời và phải hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO. Hiện tại, sau ghép tim 1 ngày, bệnh nhân đang được hồi sức tích cực. Các chỉ số huyết động tiến triển ổn định, tiếp tục duy trì ECMO hỗ trợ và thở máy. Dự kiến trong vài ngày tới, khi tình trạng cải thiện, bệnh nhân sẽ được cai dần và rút các thiết bị hỗ trợ, mở ra hy vọng cho hành trình hồi phục phía trước.

Bệnh nhân ghép gan là nam, 48 tuổi. Bệnh nhân xơ gan trên nền viêm gan B phát hiện 3 năm nhưng chưa điều trị. Hiện tại ở ngày thứ nhất sau ghép gan, bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa.

Bệnh nhân ghép thận là nam,23 tuổi: Tiền sử gia đình có mẹ bị suy thận do viêm cầu thận mạn, đang lọc máu chu kỳ 14 năm. Bệnh nhân được phát hiện viêm cầu thận mạn từ năm 10 tuổi khi đi khám vì đái máu, điều trị bảo tồn kéo dài đến 6/2024 thì tiến triển suy thận mạn giai đoạn V, phải lọc máu chu kỳ. Hiện tại, ngày thứ nhất sau ghép thận, tình trạng ổn định, tỉnh táo, tự thở, SpO₂ 100%, đang chờ kiểm tra lại các xét nghiệm máu.

Bệnh nhân nam, 27 tuổi, được phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối từ 2/2025, lọc máu chu kỳ 3 buổi/tuần. Hiện tại, ngày thứ nhất sau ghép thận, sức khỏe ổn định, tỉnh táo, tự thở, SpO₂ 100%, dự kiến chuyển về Trung tâm Ghép tạng để tiếp tục theo dõi và điều trị./.