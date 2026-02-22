Nghị quyết số 72-NQ/TW: Bứt phá chuyển đổi số, nâng chất lượng khám, chữa bệnh

Năm 2025 là năm bản lề của ngành y tế, khép lại giai đoạn 2021-2025 và mở ra định hướng 2026-2030. Triển khai tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về “Đổi mới toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân,” hệ thống khám, chữa bệnh tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng tốc chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Làm chủ nhiều kỹ thuật y học tiên tiến

Chuyển đổi số trong lĩnh vực khám, chữa bệnh được xác định là trọng tâm chiến lược, hướng tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế toàn diện. Bộ Y tế đã hoàn thành ba cơ sở dữ liệu trọng yếu gồm: cơ sở dữ liệu người hành nghề; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; kê đơn thuốc điện tử.

Cùng với đó, Bộ Y tế chuẩn hóa gần 120.000 danh mục thuật ngữ lâm sàng, cận lâm sàng, tạo tiền đề triển khai bệnh án điện tử và tiến tới chuẩn hóa hệ thống xét nghiệm trên phạm vi toàn quốc. Việc thống nhất ngôn ngữ chuyên môn hỗ trợ liên thông dữ liệu giữa các tuyến, đồng thời tạo điều kiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viện.

Theo Tiến sỹ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, chuyển đổi số góp phần nâng cao năng lực dự phòng, giảm quá tải tuyến trên và cải thiện năng suất quản trị bệnh viện. Hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) và đăng ký khám bệnh trực tuyến đã được triển khai tại hầu hết bệnh viện trung ương và một phần lớn tuyến tỉnh, hướng tới mô hình “bệnh viện không giấy tờ.”

Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tiếp tục được nâng cao. Bộ Y tế đang xây dựng Bộ Tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao, hướng đến chuẩn quốc tế nhưng phù hợp điều kiện Việt Nam, tập trung vào ba yếu tố: chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và sự hài lòng của người dân.

Các bệnh viện trung ương, tuyến cuối làm chủ nhiều kỹ thuật y học tiên tiến như ghép đa mô tạng, phẫu thuật robot, điều trị ung thư bằng y học hạt nhân, ứng dụng tế bào gốc và hỗ trợ sinh sản hiện đại. Nhiều kỹ thuật đã được chuyển giao cho tuyến dưới, góp phần giảm tải tuyến trên và nâng năng lực cho y tế cơ sở.

Bên cạnh chuyên môn, thái độ phục vụ, y đức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sỹ có chuyển biến tích cực. Các chương trình đánh giá sự hài lòng người bệnh, quy tắc ứng xử trong cơ sở y tế và đào tạo kỹ năng mềm cho nhân viên y tế được triển khai đồng bộ.

Tiến sỹ Hà Anh Đức nhấn mạnh, một điểm sáng của năm 2025 là đẩy mạnh khám, chữa bệnh từ xa. Mạng lưới bệnh viện vệ tinh tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ chất lượng cao, hạn chế phải chuyển tuyến.

Bộ Y tế cũng xây dựng Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tạo điều kiện để hai đơn vị đầu ngành phát huy vai trò hạt nhân trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu và hội nhập quốc tế.

Hoàn thiện pháp luật, tăng tốc số hóa, củng cố y tế cơ sở

Theo Tiến sỹ Hà Anh Đức, bước sang năm 2026, ngành y tế tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tập trung sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đồng thời ban hành, cập nhật các hướng dẫn chuyên môn-kỹ thuật trong lĩnh vực khám, chữa bệnh. Việc hoàn thiện thể chế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống y tế trong giai đoạn mới.

Cục trưởng Hà Anh Đức. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Ngành y tế đẩy mạnh khám, chữa bệnh từ xa; mở rộng đào tạo, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Phân cấp, phân quyền được thực hiện đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn và hiệu quả quản lý. Cùng với đó, các đề án về cấp cứu ngoại viện, hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật, trung tâm xạ trị Proton được xây dựng và trình ban hành nhằm nâng cao năng lực hệ thống.

Chuyển đổi số tiếp tục được tăng tốc, tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu khám, chữa bệnh theo yêu cầu của Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi; triển khai thống nhất Hệ thống thông tin quản lý hoạt động khám, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc; xây dựng và hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Việc liên thông kết quả xét nghiệm, triển khai hiệu quả Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và thực hiện Đề án 06 được đẩy mạnh, tạo nền tảng cho quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Song song với đó, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở y tế được đặt lên hàng đầu, nhất là phòng, chống bạo hành y tế và nâng cao năng lực ứng phó thảm họa. Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được tăng cường; xây dựng, áp dụng quy trình chuẩn (ISO); cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục; đẩy nhanh số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, tinh gọn, rút ngắn thời gian xử lý. Việc phân cấp, phân quyền được thực hiện tối đa theo thẩm quyền của Bộ Y tế.

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngành y tế lấy y tế cơ sở làm nền tảng, lấy dự phòng làm ưu tiên, quản trị bằng khoa học-công nghệ. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ toàn dân nhằm phát hiện sớm bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị và chi phí xã hội. Các chương trình phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026–2030 và nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện tiếp tục được triển khai, hướng đến mô hình dịch vụ y tế đa tầng.

Cục trưởng Hà Anh Đức cho biết, ngành y tế tiếp tục triển khai hiệu quả Bộ tiêu chí chất lượng cơ bản đối với bệnh viện; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm quá tải; gắn kết quả đánh giá chất lượng với giá dịch vụ y tế và bảo hiểm y tế; đẩy mạnh liên thông, công nhận và sử dụng kết quả xét nghiệm, cận lâm sàng. Công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật được tăng cường.Công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh được thực hiện thường xuyên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương trong quản lý cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và hoạt động khám, chữa bệnh tư nhân.

Đồng thời, các nhiệm vụ chuyên môn về chất lượng xét nghiệm, kháng kháng sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn, nâng cao năng lực điều dưỡng, giám định pháp y, pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc được triển khai đồng bộ.../.

Nghị quyết số 72-NQ/TW: Nâng cao chất lượng sống của mọi công dân Trong bối cảnh nhiều thách thức về dịch bệnh, Nghị quyết 72 mang tầm nhìn chiến lược, hướng đến mục tiêu xây dựng một xã hội khỏe mạnh, phát triển toàn diện và bền vững.