Nhộn nhịp khí thế sản xuất đầu năm

Không khí sản xuất khẩn trương ngay từ đầu năm không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động mà còn cho thấy niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư với phương châm “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay,” ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng trở lại nhịp sôi động, quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, góp phần cùng tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 11%.

Sau kỳ nghỉ Tết sum vầy bên gia đình, 100% công nhân lao động tại Xí nghiệp May Hưng Hà (thuộc Tổng Công ty May 10) đã trở lại làm việc với khí thế mới.

Tiếng máy chạy rộn rã, các dây chuyền tăng tốc, hoạt động hết công suất để hoàn thành những đơn hàng đầu tiên của năm 2026, mở màn cho một năm mới đầy quyết tâm và kỳ vọng bứt phá.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng sản phẩm, ngay từ đầu năm 2026 nhiều công ty đã đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư máy móc kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Với mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong năm 2026, tỉnh Hưng Yên bước vào năm mới bằng tâm thế chủ động, quyết liệt và khát vọng bứt phá, tạo nền tảng vững chắc cho một chặng đường phát triển mới./.