Chung sức, chung lòng nâng cao vai trò, vị trí của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 23/2, ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Nêu rõ năm 2026 là năm phải bứt phá đi lên để phát triển đất nước; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2026 -2030), Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải có chương trình hành động rất cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031./.