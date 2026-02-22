Nguy cơ chạy đua hạt nhân trong thời hậu Chiến tranh Lạnh

Việc Hiệp định New START giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực làm gia tăng lo ngại về một cuộc chạy đua hạt nhân mới, trong bối cảnh các cơ chế kiểm soát vũ khí toàn cầu ngày càng suy yếu.

Ngày 5/2, Hiệp định kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược Mỹ - Nga (New START) hết hiệu lực. Washington và Moskva không triển khai gia hạn hiệp ước được coi là thỏa thuận cuối cùng về vũ khí hạt nhân giữa hai cường quốc này. Nhiều ý kiến lo ngại về nguy cơ chạy đua hạt nhân bùng phát.

Hiệp định New START được gia hạn 5 năm kể từ năm 2021 và hết hạn vào ngày 5/2/2026. Bất chấp các áp lực quốc tế, Nga và Mỹ đã không gia hạn hiệp ước quan trọng này. Tối ngày 4/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo đây là “một thời điểm nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế” khi hai cường quốc sở hữu phần lớn kho vũ khí hạt nhân thế giới chấm dứt thỏa thuận pháp lý duy nhất ràng buộc hai bên, vốn cho phép kiểm soát thế cân bằng về loại vũ khí răn đe mang tính hủy diệt này.

Tình thế này vô cùng nguy hiểm, trong bối cảnh vũ khí hạt nhân ngày càng có nguy cơ bị sử dụng trong các xung đột. Cuộc chiến bốn ngày giữa Ấn Độ-Pakistan hồi năm 2025 cho thấy vũ khí hạt nhân không hề bảo đảm rằng quốc gia sở hữu không bị tấn công./.