Thăm khám, cấp cứu hơn 567.000 lượt người bệnh trong 9 ngày Tết Bính Ngọ

Theo tổng hợp của Bộ Y tế, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các bác sỹ thăm khám, cấp cứu 567.496 lượt người bệnh đến khám, cấp cứu; 200.772 trường hợp nhập viện điều trị nội trú; thực hiện 22.082 ca phẫu thuật, trong đó 3.591 ca phẫu thuật cấp cứu; 18.167 trẻ sơ sinh chào đời, trong đó 8.928 ca mổ đẻ.

Về công tác khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức thường trực 24/24 giờ, bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị; thực hiện báo cáo trực tuyến tại 1.672 cơ sở khám, chữa bệnh có giường bệnh và trung tâm y tế khu vực.

Tổng số bệnh nhân tử vong (bao gồm tử vong trước viện, tại viện và tiên lượng tử vong xin về) là 2.261 trường hợp.

Trong 9 ngày nghỉ Tết đã ghi nhận 27.021 lượt khám nghi do tai nạn giao thông; 10.780 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi; 182 trường hợp tử vong nghi do tai nạn giao thông, trong đó 75 trường hợp tử vong trước viện, 44 trường hợp tử vong tại viện và 63 trường hợp tiên lượng tử vong xin về.

Tai nạn do pháo nổ ghi nhận 345 trường hợp khám, cấp cứu (trong số này chưa loại trừ trường hợp trùng lặp theo danh sách ca bệnh, một số người bệnh có thể chuyển tuyến qua nhiều bệnh viện); 182 trường hợp phải nhập viện theo dõi; 1 trường hợp tử vong.

Tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế ghi nhận 62 ca khám, cấp cứu; 31 ca nhập viện; 3 ca tử vong.

Về ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, toàn quốc ghi nhận 666 ca khám, cấp cứu; 418 ca nhập viện theo dõi điều trị; 12 ca chuyển viện; 2 trường hợp tử vong.

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 (từ ngày 14/2-22/2/2026), Bộ Y tế đã triển khai tích cực, đồng bộ và hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, tăng cường các hoạt động truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo báo cáo và kết quả giám sát an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm/Ban Quản lý an toàn thực phẩm/Sở An toàn thực phẩm của 34 tỉnh/thành phố, các viện khu vực gửi về Cục An toàn thực phẩm từ ngày 14/2/-22/2/2026 trên toàn quốc ghi nhận 2 vụ ngộ độc thực phẩm.

Tại Cà Mau có 3 người nhập viện sau khi ăn hải sản, đến nay đã ổn định sức khỏe và ra viện. Tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa ngày 19/2 ghi nhận 13 trường hợp phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc do nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trứng cá; các bệnh nhân đã ổn định và ra viện./.

Cấp cứu dịp Tết: Tiếp nhận nhiều ca tai nạn do giao thông và pháo nổ Trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các y bác sỹ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai căng mình cấp cứu và cứu chữa cho các bệnh nhân tai nạn giao thông và tai nạn do pháo nổ.