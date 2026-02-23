Thanh Hóa: Sức khỏe 10 bệnh nhân ngộ độc do ăn trứng cá Phúc lộc thọ đã ổn định

Ngày 23/2, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết đã có thông tin chính thức gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi người dân ăn trứng và thịt cá (xảy ra tại một gia đình ở xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa, vào ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ, tức ngày 19/2/2026).

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, khoảng 11 giờ 30 ngày 19/2, gia đình ông Q.V.H tại thôn Kim Thủy, xã Ngọc Liên, tổ chức ăn Tết tại nhà. Có 18 người tham gia bữa ăn, trong mâm cơm có các món: lẩu thịt trâu, thịt gà, thịt cá Phúc lộc thọ (cá sấu hỏa tiễn), nem, giò và rượu trắng, rượu ngâm táo mèo do gia đình tự nấu.

Tới 18 giờ cùng ngày, 3 trong số 18 người tham gia bữa ăn xuất hiện triệu chứng đau bụng từng cơn quanh rốn, nôn liên tục, tức ngực, đau đầu, chóng mặt nên được người thân đưa đến Trạm Y tế Ngọc Sơn, xã Ngọc Liên để thăm khám, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc điều trị.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, có thêm 7 người xuất hiện các triệu chứng tương tự và được đưa đến bệnh viện trên để điều trị.

Kết quả xét nghiệm, thăm khám và chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc xác định, cả 10 bệnh nhân bị nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn không xác định (có trong trứng cá Phúc lộc thọ), nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn không xác định.

Các bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp kháng sinh đường ruột, bù nước và điện giải, siêu âm ổ bụng, chụp X-quang tim, phổi, điện tim và làm xét nghiệm tế bào sinh hóa, nước tiểu. Đến 10 giờ 30 phút ngày 20/2, tất cả 10 bệnh nhân đã có sức khỏe ổn định, được cho xuất viện.

Trước đó, như phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, ngày 20/2 (mùng 4 Tết), trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng một gia đình tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa bị ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện điều trị sau khi ăn trứng cá rồng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc và xác định, thông tin về nguyên nhân xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm là không chính xác, chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong dư luận. Công an xác định những người bị ngộ độc do ăn trứng cá Phúc lộc thọ (cá sấu hỏa tiễn).

Cá sấu hỏa tiễn, hay còn gọi là cá Phúc lộc thọ, là loài cá nước ngọt, có nguồn gốc và phân bố chủ yếu tại vùng Bắc Mỹ, được du nhập về Việt Nam để nuôi làm cảnh.

Thịt loài cá này rất thơm ngon, bổ dưỡng và có thể sử dụng trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, gan và trứng loài cá này lại rất độc nên không được sử dụng trong chế biến thực phẩm./.

