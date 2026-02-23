Thái Nguyên: Hơn 1.200 tỷ đồng triển khai dự án nhà ở xã hội

Trong không khí nô nức ra quân thi đua lao động, sản xuất những ngày đầu xuân mới, sáng 23/2, Công ty cổ phần TNG Land đã tổ chức Lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Dự án mở ra cơ hội an cư bền vững cho người lao động, qua đó từng bước giải bài toán nhà ở cho người lao động, người có thu nhập thấp trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ của Thái Nguyên.

Dự án được triển khai trên diện tích gần 1,9ha, gồm 2 tòa chung cư cao 22 tầng cùng 26 căn nhà ở thương mại liền kề, cung cấp hơn 1.000 căn hộ có diện tích từ 30 đến 70 m2, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 2.400 cư dân.

Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm không gian sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, khu đỗ xe tại tầng hầm cùng các hạng mục cây xanh và cảnh quan với tổng mức đầu tư khoảng 1.230 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng.

Đáng chú ý, Dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc được triển khai theo cơ chế “luồng xanh” của tỉnh Thái Nguyên đối với các dự án nhà ở xã hội. Cơ chế này nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai trên thực tế; đồng thời vẫn bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết: Đến nay, tỉnh Thái Nguyên có 13 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với trên 17.000 căn nhà. Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030 của tỉnh là xây dựng, triển khai 48 dự án nhà ở xã hội, để đến năm 2030 đảm bảo mục tiêu xây dựng từ 45.000 đến 60.000 căn nhà ở xã hội.

Dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc chính là việc làm cụ thể góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030 của tỉnh.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội TNG Việt Bắc. (Ảnh: TTXVN phát)

Để dự án triển khai hiệu quả, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị Công ty cổ phần TNG Land tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, tuân thủ nghiêm quy định về xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy; đồng thời thực hiện đúng cam kết về tiến độ, đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội, giá bán theo đúng quy định của pháp luật.

Các sở, ngành của tỉnh và Ủy ban Nhân dân phường Tích Lương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi công, tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy hoạch, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai an toàn, đúng tiến độ...

Trước đó, Công ty cổ phần TNG Land đã triển khai Dự án Nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng tại phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần hình thành cộng đồng cư dân ổn định và bổ sung nguồn cung nhà ở cho người có thu nhập thấp tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TNG Land chia sẻ, doanh nghiệp xác định phát triển nhà ở xã hội là một phần trong chiến lược đầu tư dài hạn. Thông qua các dự án được triển khai bài bản, doanh nghiệp hướng tới việc gia tăng nguồn cung nhà ở phù hợp. Qua đó, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở dành cho người thu nhập thấp và công nhân không ngừng gia tăng, việc triển khai Dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc phù hợp với định hướng của Chính phủ trong chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội, đồng thời góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị Thái Nguyên.../.

