“Bắt sóng” du lịch thăng hoa, nhà đầu tư tìm về đô thị trung tâm Móng Cái

Khi Móng Cái chuyển mình từ điểm đến ngắn ngày sang đô thị trải nghiệm đa chiều, du lịch không chỉ tăng về lượng mà còn mở rộng về chiều sâu lưu trú và chi tiêu.

Sự dịch chuyển này đang tái định hình bản đồ đầu tư, đưa dòng vốn tìm về các đô thị trung tâm, nơi hội tụ giá trị an cư, giao thương và du lịch, với Vinhomes Golden Avenue là điểm sáng nổi bật.

“Cuộc cách mạng” của du lịch Móng Cái

Dù nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, nhưng trong nhiều năm, du lịch Móng Cái bị đóng khung là điểm đến ngắn hạn, sáng đi tối về, hoặc chỉ đóng vai trò điểm trung chuyển. Nguyên do là các điểm đến tại Móng Cái thiếu sự kết nối, đặc biệt là thiếu không gian vui chơi giải trí và mua sắm về đêm, khiến du khách “không có lý do” để ở lại.

Bức tranh này đã thay đổi rõ rệt trong những năm gần đây khi Móng Cái liên tục bổ sung các sản phẩm du lịch mới mang tính đột phá. Việc mở rộng bãi tắm Trà Cổ, hình thành các tuyến phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm biên giới cùng những tour trải nghiệm đặc thù như “1 ngày 2 quốc gia,” hay xe tự lái qua cửa khẩu Móng Cái-Đông Hưng đã góp phần tạo nên một diện mạo du lịch sôi động, đa sắc và giàu trải nghiệm hơn.

Năm 2025, đô thị cửa khẩu này đón hơn 7 triệu lượt hành khách xuất nhập cảnh, tăng gần 10% so với năm trước. Quan trọng hơn, chất lượng du lịch cũng chuyển dịch rõ rệt, từ tham quan đơn thuần sang mô hình tiêu dùng, trải nghiệm toàn diện, kéo theo mức chi tiêu gia tăng và thời gian lưu trú dài hơn.

Các điểm đến vui chơi, giải trí 24/7 là lực hút du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. (Nguồn: Vietnam+)

Nhận định về xu hướng này, bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), cho rằng Móng Cái đang chuyển đổi rõ rệt từ một điểm đến ngắn ngày thành nơi du khách “phải dừng lại” để khám phá và hưởng thụ.

“Khi du lịch Móng Cái phát triển và tạo được sức hút ổn định, thời gian lưu trú kéo dài và mức chi tiêu của du khách gia tăng, sẽ làm tăng thêm nhu cầu về ẩm thực, mua sắm, giải trí và các dịch vụ đi kèm. Đặc biệt, khu vực gần cửa khẩu Bắc Luân 1 và Bắc Luân 2 sẽ là điểm hưởng lợi rõ rệt nhất. Vì đây là nơi hội tụ đồng thời dòng khách du lịch, dòng thương mại và hoạt động giao thương xuyên biên giới,” bà Miền nhìn nhận.

Dòng vốn đổ về đô thị trung tâm Móng Cái

Sự thăng hoa của du lịch đã nhanh chóng phản ánh lên bản đồ đầu tư bất động sản Móng Cái.

Tọa lạc tại trung tâm mới của đô thị Móng Cái, liền kề khu vực cửa khẩu thông minh và khu thương mại xuyên biên giới, Vinhomes Golden Avenue là dự án hưởng lợi rõ nét nhất từ làn sóng này. Vị trí chiến lược giúp dự án đón trọn dòng khách và hàng hóa xuyên biên giới, tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh sôi động 24/7 thay vì phụ thuộc vào mùa vụ hay các đợt cao điểm ngắn hạn.

Vinhomes Golden Avenue cũng là đô thị đầu tiên tại Móng Cái được quy hoạch đồng bộ theo mô hình an cư-giao thương-du lịch-giải trí, nổi bật với không gian sinh thái, tiện ích đa dạng và đẳng cấp, như: chuỗi công viên liên hoàn, khu thể thao, thương phố quốc tế Asia Vibe, Cung điện Kỳ sắc bốn mùa, trường học Vinschool, phòng khám Vinmec… Điều này tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh, phục vụ tối đa nhu cầu của cư dân, du khách, đồng thời biến dự án thành “hub” giao thương lớn nhất khu vực.

Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống thương phố quốc tế tại khu Asia Vibe, nơi quy tụ các không gian mang màu sắc toàn cầu, như Moscow Zone, Little Shanghai, Phố Tây Thương Cảng hay Góc Hà Nội.

Sự xuất hiện của những tổ hợp này không chỉ lấp đầy khoảng trống trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, giải trí mà du lịch Móng Cái từng thiếu, mà còn góp phần định hình một “điểm đến phải ghé” mới ngay tại đô thị trung tâm.

Theo các chuyên gia, đây chính là nền tảng để nhà đầu tư khai thác dòng tiền ổn định từ kinh doanh, song song với tiềm năng tăng trưởng giá trong trung và dài hạn khi đô thị cửa khẩu bước vào giai đoạn phát triển mới.

“Các sản phẩm như Vinhomes Golden Avenue sở hữu triển vọng tăng giá trong trung và dài hạn, song hành với quá trình phát triển của đô thị biên giới,” bà Phạm Thị Miền đánh giá.

Thực tế tại nhiều đô thị du lịch, cửa khẩu trên thế giới cho thấy, khi du lịch chuyển sang mô hình trải nghiệm đa tầng, các khu đô thị trung tâm tích hợp thương mại, dịch vụ luôn trở thành “máy in tiền” bền bỉ. Móng Cái đang bước vào giai đoạn tương tự.

Hội tụ lợi thế về vị trí, quy hoạch và nhịp sống đô thị gắn với du lịch, giao thương biên giới, Vinhomes Golden Avenue không chỉ là không gian an cư chất lượng mà còn là điểm đến của dòng vốn đón đầu, gắn với triển vọng tăng trưởng dài hạn của đô thị trung tâm Móng Cái.

