Quảng Ninh đã đạt 80% chỉ tiêu nhà ở xã hội Thủ tướng giao năm 2025

Tính đến tháng 10, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 1.758 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 80% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025.

Tỉnh đã khởi công 2 dự án nhà ở xã hội mới với khoảng 1.540 căn.

Quảng Ninh phấn đấu đến hết năm hoàn thành 2.288 căn nhà ở xã hội, đạt 104% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành 17.588 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030; trong đó, chỉ tiêu năm 2025 là 2.201 căn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đã giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát hoàn thành báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp nhận thu quỹ đất 20% của tất cả các dự án nhà ở thương mại trong tháng 10/2025 tạo ra quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; xây dựng dữ liệu để người dân có căn cứ, đối chiếu, xác minh đảm bảo điều kiện mua nhà ở xã hội; khẩn trương hoàn thành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định, văn bản chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy định chi tiết trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; xây dựng cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; triển khai thực hiện Nghị quyết số 201/2025/QH15 (ngày 29/5/2025) của Quốc hội về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, tính đến nay tỉnh đã giao 4 dự án với khoảng 4.016 căn nhà ở xã hội và 307 căn nhà ở thương mại cho các chủ đầu tư.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chủ đầu tư cho 3 dự án với khoảng 9.548 căn nhà ở xã hội và 924 căn nhà ở thương mại, đồng thời thẩm định 5 dự án với khoảng 4.565 căn nhà ở xã hội và 1.403 căn nhà ở thương mại.

Tỉnh đang tiếp tục đôn đốc, giải quyết các thủ tục đầu tư của các dự án mới để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Đồng thời, xem xét giao trực tiếp các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% dự án nhà ở thương mại để đảm bảo các chỉ tiêu nhà ở Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Riêng đối với dự án nhà ở xã hội khu dân cư đồi Ngân hàng (phường Hà Lầm) được khánh thành hồi trung tuần tháng Tám vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Văn Diện yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đưa vào vận hành ban quản lý và cấp giấy chứng nhận sở hữu cho 419 căn hộ có người dân đang ở trong tháng 10, hoàn thành toàn bộ 706 căn hộ đã có chủ sở hữu trong tháng 11.

Tỉnh sẽ xem xét dừng tiến độ đối với các dự án tiếp theo của chủ đầu tư nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với các Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập đoàn này rà soát báo cáo về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án đang triển khai trên địa bàn; khẩn trương cung cấp căn hộ nhà ở xã hội cho người dân tại dự án tại khu đô thị Hà Khánh; đồng thời chủ đầu tư phải đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đối với các dự án đã khởi công trên địa bàn.

Các sở, ngành, địa phương chủ động tuyên truyền, hướng dẫn công nhân, người lao động để xác minh đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, ưu tiên cho lực lượng vũ trang được tiếp cận nhà ở xã hội, thực hiện đầy đủ các thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết./.

