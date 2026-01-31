Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu hoàn thành hơn 18.000 căn nhà ở xã hội

Tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai khoảng 16.413 căn nhà ở xã hội. Ngoài ra, tỉnh đang thực hiện các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư đối với 2 dự án, quy mô 1.979 căn.

Như vậy, tổng số căn nhà ở xã hội đã và sẽ triển khai trong thời gian tới đạt khoảng 18.392 căn, cơ bản bảo đảm chỉ tiêu đến năm 2030 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng, chương trình phát triển nhà ở xã hội là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác an sinh xã hội, đặc biệt là bảo đảm chỗ ở cho các đối tượng yếu thế, gia đình chính sách, người thu nhập thấp.

Vì thế, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát toàn bộ các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp rút ngắn tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, rà soát các thể chế, văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các chủ đầu tư triển khai dự án nhà ở xã hội; tăng cường theo dõi, kiểm soát tiến độ hằng tuần, hằng tháng; bảo đảm không có dự án nhà ở xã hội nào triển khai quá 3 năm và thủ tục đầu tư phải hoàn thành trong vòng 6 tháng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát các dự án còn thiếu quỹ đất, hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai san lấp mặt bằng; tập trung hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác cấp giấy phép môi trường, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xem xét giá đất bồi thường, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát quỹ đất trong các dự án đô thị đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, xây dựng kế hoạch định hướng phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Đối với các địa phương, tỉnh yêu cầu sớm phê duyệt, công bố và công khai quy hoạch; kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngân hàng Chính sách xã hội theo dõi, báo cáo tình hình cho vay vốn đối với các đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội; Công an tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác thẩm định phòng cháy, chữa cháy và xác nhận thu nhập của các đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định.

Đối với các chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị định kỳ hằng tháng báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời; đồng thời triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm chất lượng công trình, thực hiện giá bán nhà ở xã hội hợp lý, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng đẩy giá, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Thực hiện Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ giai đoạn 2021-2030, tỉnh Gia Lai được giao hoàn thành 16.600 căn nhà ở xã hội; trong đó khu vực Bình Định (cũ) 12.900 căn, Gia Lai (cũ) 3.700 căn.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/1/2026 về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh Gia Lai được giao xây dựng 12.173 căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp; riêng năm 2026 là 1.941 căn./.

