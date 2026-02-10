Đầu tư hơn 98.700 tỷ đồng thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới-Thanh Đa

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Khu đô thị mới Bình Quới-Thanh Đa tại phường Bình Quới, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 98.710 tỷ đồng (tương đương hơn 3,74 tỷ USD), trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 14.880 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo Quyết định, nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án là Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mặt Trời Hạ Long và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thành phố Mặt Trời.

Mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng khu đô thị mới hiện đại phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, bao gồm các khu nhà ở, khu nhà ở kết hợp công trình thương mại dịch vụ có công năng hỗn hợp (để bán, cho thuê, cho thuê mua), đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Dự án có các công trình công cộng, công trình thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa-thể thao, du lịch, khách sạn, văn phòng, hệ thống công viên, cây xanh đô thị, công viên chuyên đề, bến du thuyền, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, đồng bộ cảnh quan và chỉnh trang khu dân cư hiện trạng.

Dự án có quy mô dân số khoảng 54.000 người, tổng diện tích đất phù hợp quy hoạch khoảng 423,61 ha, trong đó diện tích đề xuất đầu tư xây dựng là 405,90 ha và 17,71 ha dành cho chỉnh trang cảnh quan, không thu hồi đất.

Dự kiến, dự án cung cấp khoảng 25.526 căn nhà ở, gồm nhà ở chung cư, nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ tái định cư. Trong đó, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội được bố trí 20% tổng diện tích đất ở theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ được triển khai trong vòng 10 năm, bao gồm các giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động.

Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong ranh dự án, bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng khu vực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về nhà ở xã hội, tái định cư theo quy định.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và bảo vệ môi trường; không được chuyển nhượng dự án trái quy định; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân trong khu vực dự án; triển khai dự án đúng tiến độ và đúng các cam kết đã đăng ký. Trường hợp vi phạm, dự án sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 6/2, tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua việc bãi bỏ hình thức đấu thầu để chuyển sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho khu đất Bình Quới-Thanh Đa.

Theo đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ Nghị quyết số 452/2025 (ban hành tại kỳ họp thứ 5 ngày 14/11/2025) về thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho khu đất Bình Quới-Thanh Đa.

Nghị quyết số 260/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh xác định dự án là dự án chiến lược và được áp dụng thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được giao trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới-Thanh Đa trên cơ sở các cơ chế, chính sách thí điểm quy định tại Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố công khai thông tin và tiếp nhận đăng ký đề xuất thực hiện dự án.

Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược theo các quy định cụ thể./.

