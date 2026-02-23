Bộ Nội vụ: Doanh nghiệp giảm nỗi lo nhảy việc sau Tết nhờ chiến lược "giữ chân”

Theo báo cáo đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết của Bộ Nội vụ, tỷ lệ lao động trở lại làm việc sau Tết là trên 95%, tình hình nhảy việc sẽ không nhiều.

Xu hướng chuyển dịch ngắn hạn trước Tết

Thị trường lao động, việc làm diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị Tết Nguyên đán, với những biến động mang tính thời vụ rõ nét.

Trong thời gian giáp Tết, nhu cầu tuyển dụng lao động tiếp tục gia tăng, tập trung chủ yếu vào các ngành nghề phục vụ sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ Tết. Cụ thể, các ngành sản xuất, xuất khẩu như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng lớn nhằm hoàn thành các đơn hàng cuối năm. Nhu cầu chủ yếu là lao động phổ thông và lao động kỹ thuật làm việc theo ca, tăng ca. Ngành thương mại-dịch vụ và bán lẻ là nhóm ngành dự báo có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh nhất, với các vị trí như nhân viên bán hàng, thu ngân, giao hàng, kho vận, dịch vụ hậu cần nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao dịp Tết.

Ngành du lịch-nhà hàng-khách sạn tiếp tục phục hồi và phát triển, phát sinh nhu cầu tuyển dụng các vị trí phục vụ, lễ tân, buồng phòng, đầu bếp, hướng dẫn viên du lịch và điều hành tour. Ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số duy trì nhu cầu tuyển dụng ổn định đối với các vị trí kỹ sư phần mềm, an ninh mạng, dữ liệu, AI, phản ánh xu hướng chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các ngành tài chính, bất động sản, vận tải-logistics, công nghiệp ôtô, y tế và chăm sóc sức khỏe cũng tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng ở mức nhất định.

Trong giai đoạn giáp Tết, có xu hướng dịch chuyển lao động ngắn hạn, trong đó một bộ phận lao động phổ thông, sinh viên, lao động thời vụ chuyển sang các công việc dịch vụ tạm thời để tăng thu nhập. Ngoài ra, một bộ phận người lao động có xu hướng nghỉ việc sớm hoặc tạm thời rút khỏi thị trường để về quê đón Tết. Điều này làm gia tăng áp lực thiếu hụt lao động ngắn hạn tại một số địa phương, khu công nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ và mừng tuổi, động viên công nhân thi công dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo báo cáo nhanh của 19/34 tỉnh, các doanh nghiệp đã có phương án bố trí lao động làm việc xuyên Tết để đảm bảo cung ứng các dịch vụ cho người dân, đảm bảo tiến độ cho các công trình, dự án.

Các doanh nghiệp tổ chức làm việc xuyên Tết là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận tải, xăng dầu, khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường, gang thép, nhiệt điện… Cụ thể, Cao Bằng: 21 doanh nghiệp, 499 lao động; Thái Nguyên: 28 doanh nghiệp, 2.380 lao động; Phú Thọ: 6 doanh nghiệp, 62 lao động; Bắc Ninh: 57 doanh nghiệp, 33.518 lao động; Thanh Hóa: 16 doanh nghiệp, 6.138 lao động; Hà Tĩnh: 23 doanh nghiệp, 3.364 lao động; Khánh Hòa: 106 doanh nghiệp; Quảng Trị: 9 doanh nghiệp, 548 lao động; Thành phố Hồ Chí Minh: 860 doanh nghiệp, 23.771 lao động; Đồng Tháp: 3 doanh nghiệp, 94 lao động...

Lao động nhảy việc sau Tết sẽ không nhiều

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, thiếu lao động sau Tết là hiện tượng có tính chu kỳ. Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết Bộ Nội vụ đã chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình lao động trước và sau Tết Nguyên đán năm 2026, tình hình doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức làm việc xuyên Tết ở các địa phương; chỉ đạo các địa phương tăng cường tổ chức kết nối cung-cầu lao động đảm bảo không bị thiếu hụt lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Bộ Nội vụ cũng theo dõi, hỗ trợ các địa phương sắp xếp, tổ chức lại các Trung tâm dịch vụ việc làm; việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; theo dõi, tổng hợp kết quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ việc làm.

Bộ Nội vụ đã đôn đốc các địa phương và doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách về tiền lương, thưởng đối với người lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp, khu chế xuất. Vì vậy, dự báo tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở các địa phương như: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai… người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết đạt tỷ lệ 85% từ ngày 23-25/02 và đạt 95% ngay trong tuần cuối tháng 2/2026.

Theo Bộ Nội vụ dự báo, tình hình lao động nhảy việc sau Tết không nhiều do các doanh nghiệp đã quan tâm đến chính sách thu hút, hỗ trợ người lao động của mình từ trước Tết./.

Theo Bộ Nội vụ, các doanh nghiệp đã chi trả tiền thưởng dịp Tết cho người lao động theo đúng kế hoạch đã đặt ra, trong đó mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với mức thưởng dịp Tết Nguyên đán năm 2025 (7,72 triệu đồng/người).

Nhộn nhịp khí thế sản xuất đầu năm Không khí sản xuất khẩn trương ngay từ đầu năm không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động mà còn cho thấy niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế.