Điều tra nguyên nhân vụ nổ bình nén khí khiến hai người thương vong

Tối 23/2, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra vụ nổ bình nén khí hơi xảy ra tại xã Tiền Hải vào sáng cùng ngày, khiến 2 người thương vong.

Quang Nhiều
Hiện trường vụ nổ khí nén tại xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên. (Nguồn: VOV)
Cụ thể, ngày 21/2, anh N.V.H (sinh năm 1982, trú tại thôn Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên) mang một bình nén khí hơi (loại dùng để bơm xe, có kích thước cao 145cm, đường kính 80cm) bị rò rỉ hơi ở vị trí đáy bình đến nhà ông N.C.H (sinh năm 1955, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải) làm nghề hàn xì để sửa chữa.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 23/2, khi ông N.C.H và anh N.V.H đang hàn xì đáy bình nén khí thì bình phát nổ. Vụ nổ khiến hai người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng ông N.C.H đã tử vong sau đó, còn anh N.V.H hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện./.

(TTXVN/Vietnam+)
