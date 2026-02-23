Lào Cai: Nổ lò sản xuất phốt pho khiến ít nhất 1 người tử vong

Chiều 23/2, tỉnh Lào Cai đã thông tin về sự cố xảy ra tại Khu liên hợp sản xuất phốt pho vàng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phốt Pho vàng Việt Nam (Phốt pho 5) trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, khoảng 12 giờ 25 phút cùng ngày, tại lò sản xuất phốt pho của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phốt Pho Vàng Việt Nam, khu vực cổng số 2 xảy ra sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế.

Nước trong bồn cạn gây cháy phốt pho trong bồn tinh chế. Sau sự cố, phốt pho tràn xuống bồn an toàn dưới gầm bồn tinh chế.

Một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng và làm một công nhân của đơn vị này bị tử vong.

Nạn nhân là anh Vàng Văn Lâm, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi nhận được thông tin về về vụ việc, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã phối hợp với chính quyền địa phương, Công an Tằng Loỏng và Phòng PC07 Công an tỉnh Lào Cai cùng lực lượng tại chỗ của công ty tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố.

Đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phốt Pho Vàng Việt Nam cam kết không để rò rỉ hóa chất ra môi trường, phối hợp tích cực cùng các đơn vị liên quan tiếp tục khắc phục hậu quả. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xác minh làm rõ.

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, Dự án Khu liên hợp sản xuất phốt pho vàng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phốt Pho Vàng Việt Nam trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 28/2/2011 để sản xuất phốt pho vàng (công suất 19.800 tấn/năm) và các sản phẩm hoá chất từ phốt pho vàng.

Dự án được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 5/2013, đang hoạt động ổn định, tạo việc làm cho 135 lao động./.

