Du lịch rừng-biển hấp dẫn du khách những ngày đầu Xuân

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk ghi nhận số du khách tăng cao nhờ sự kết hợp trải nghiệm từ rừng tới biển.

Ngày 23/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ ngày 17 - 22/2 (mùng 1-6 tháng Giêng), số du khách đến tỉnh ước đạt 395.000 lượt, tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu ước đạt trên 457 tỷ đồng, tăng 25%. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân, phục vụ nhân dân và du khách trong tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Theo đó, tỉnh Đắk Lắk tổ chức đồng loạt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong những ngày đầu Xuân mới, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến Đắk Lắk. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên tỉnh tổ chức hoạt động du lịch kết nối rừng và biển trong dịp Tết Nguyên đán, để lại ấn tượng đối với du khách, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong không gian phát triển mới.

Anh Đặng Danh Thắng, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, gia đình anh quyết định vui chơi ở các điểm du lịch tại tỉnh Đắk Lắk. Cả gia đình thật sự ấn tượng với sự kết hợp giữa không gian du lịch khi được trải nghiệm cảnh đẹp, hoang sơ của vùng biển như Ghềnh Đá Đĩa (xã Tuy An Đông), Hòn Yến (xã Ô Loan); hòa mình với núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ ở hệ thống thác Dray Nur, Dray Sap (xã Ea Na), Khu du lịch Cầu Treo (xã Buôn Đôn). Đây đều là những điểm đến còn giữ được nét hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên, thích hợp cho hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu về vùng đất, con người bản địa.

Anh Thắng kỳ vọng chính quyền địa phương tiếp tục kêu gọi đầu tư, khai thác hiệu quả các điểm du lịch, nâng cấp, tăng cường tuyến đường giao thông kết nối khu vực phía Đông với phía Tây tỉnh nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, tạo động lực thúc đẩy du lịch và các ngành kinh tế khác trong thời gian tới.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những ngày tới, tại Đắk Lắk tiếp tục diễn ra nhiều sự kiện đặc sắc như: Lễ hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ tại xã Tuy An Tây (25/2); Lễ hội truyền thống Sông nước Đà Nông lần thứ 1, năm 2026 tại phường Hòa Hiệp (26/2); Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc lần thứ 15 Xuân Bính Ngọ 2026 từ ngày 1-3/3 tại xã Tam Giang…, cùng các chương trình biểu diễn cồng chiêng, giao lưu lửa trại, múa xoang, tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc trong dịp Tết ở nhiều khu, điểm du lịch của tỉnh.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhằm tạo điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân và du khách vui Xuân, đón Tết, trước Tết Nguyên đán, Sở đã rà soát lại tất cả các chương trình du lịch, kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách; quán triệt nghiêm túc tinh thần, thái độ đón tiếp, hướng dẫn và phục vụ của cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp, đặc biệt là các hướng dẫn viên du lịch, tài xế sử dụng xe du lịch-những người trực tiếp phục vụ du khách và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách du lịch, tăng 9%; tổng thu từ du lịch đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2025. Ngoài chuỗi hoạt động vui Xuân, đón Tết, năm 2026, dự kiến tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều sự kiện lớn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế như: Lễ hội Cá ngừ Đắk Lắk với chủ đề “Tinh hoa câu vàng-Khát vọng vươn khơi;” Lễ hội Cầu ngư với chủ đề “Tinh hoa vạn chài;” Đêm nhạc DJ trình diễn thời trang du lịch với chủ đề “Đắk Lắk-chào hè;” Giải Marathon “Chinh phục nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền-Mũi Đại Lãnh;” Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026; Tuần Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026…

Trong khi đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, trong đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổng lượng khách du lịch đến địa phương ước đạt 848.000 lượt, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có 15.500 khách quốc tế, tăng 65%; lượng khách lưu trú du lịch ước đạt 117.000 lượt, tăng 25,5%. Doanh thu du lịch ước đạt 900 tỷ đồng.

Bãi Kỳ Co-bãi biển thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Vietnam+)

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, không gian lễ hội, quảng trường trung tâm và các điểm du lịch văn hóa-lịch sử (Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, Kỳ Co, Eo Gió-Nhơn Lý; Hòn Khô-Nhơn Hải; Bảo tàng Pleiku, Biển Hồ…) tăng so với cùng kỳ; tập trung vào các chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa, khu vực linh vật, các hoạt động đầu Xuân và trải nghiệm…

Từ ngày 16-22/2, có khoảng 216 chuyến bay đến Sân bay Phù Cát từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; có 252 chuyến tàu hỏa đi/đến Ga Diêu Trì và Ga Quy Nhơn (trung bình mỗi ngày có 28 chuyến).

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, dịp Tết Nguyên đán, Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động trong toàn tỉnh, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết nối các hoạt động của tỉnh và địa phương cơ sở; khai thác, phát huy các loại hình văn hóa, thể thao truyền thống mang bản sắc địa phương.

Tỉnh gắn kết hài hòa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, thể thao nhằm tăng tính hấp dẫn, phong phú, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, các cơ sở du lịch nghiêm túc chấp hành các quy định về niêm yết, công khai giá dịch vụ, tuyệt đối không nâng giá, ép giá, “chặt chém” khách du lịch; chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ khách; thiết lập, công khai thông tin đường dây nóng để tiếp nhận, hỗ trợ du khách; giải quyết các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, du khách dịp nghỉ Tết./.

