Chìm tàu ở hồ Thác Bà: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi gia đình các nạn nhân

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà, thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai vào chiều 21/2 vừa qua. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Tại 4 gia đình tới thăm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng thành viên đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã thắp hương tưởng niệm, thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình có người thân tử vong.

Phó Thủ tướng Chính phủ ân cần hỏi thăm, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân; đồng thời động viên, chia sẻ trước nỗi đau thương quá lớn mà các gia đình gặp phải. Phó Thủ tướng cũng mong muốn, người thân trong các gia đình cố gắng vượt qua mất mát lớn này và sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ gia đình các nạn nhân vượt qua khó khăn trước mắt.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21/2, trên hồ Thác Bà (thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa 2 phương tiện.

Cụ thể, phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H do anh Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý đã va chạm với phương tiện thủy chở hành khách biển kiểm soát YB-0876H do anh Triệu Đức Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.

Trên tàu YB-0876H chở 22 hành khách và một lái tàu; trong đó 17 người được cứu sống và sức khỏe ổn định, còn 6 người tử vong. Tất cả hành khách này đều là anh em trong gia đình./.

