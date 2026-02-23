Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng trên hồ Thác Bà

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai (Công điện số 17/CĐ-TTg ngày 22/2/2026).

Công điện nêu rõ: Vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21/2/2026 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại hồ Thác Bà, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai do phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H va chạm với tàu chở khách biển kiểm soát YB-0876H; hậu quả làm chìm tàu chở khách, 1 người chết và 5 người mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gửi lời thăm hỏi tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn; đồng thời yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh:

Khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân còn mất tích; bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường thủy; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

2. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; lưu ý kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở hàng, chở khách trên đường thủy nội địa, siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá tải, quá số người quy định, xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự.

3. Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai và các Sở Xây dựng các địa phương kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; đặc biệt xem xét trách nhiệm của lái tàu, chủ tàu, đơn vị quản lý, khai thác bến đối với vụ tai nạn nêu trên.

4. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm về việc không mặc áo phao cho hành khách trên các tàu, thuyền.

5. Giao Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện Công điện này, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đến 17 giờ 25 phút ngày 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu ở hồ Thác Bà, thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai. Thi thể các nạn nhân được phát hiện, đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương. Sáu nạn nhân được tìm thấy được xác định là Hoàng Thị Tuyết (sinh năm 1966), Hoàng Thị Hoa (sinh năm 1970), Triệu Thị Huân (sinh năm 1978), Hoàng Văn Thuận (sinh năm 1984), Hoàng Đức Mạnh (sinh năm 2015), Hoàng Thị Thanh Thúy (sinh năm 2012). Tất cả đều cư trú tại thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai./.

