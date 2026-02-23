Điều hành an toàn tuyệt đối gần 45.000 chuyến bay dịp cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 9-22/2/2026), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã bảo đảm điều hành an toàn tuyệt đối 44.871 chuyến bay, duy trì vận hành ổn định hệ thống trong điều kiện khai thác với cường độ cao.

Báo cáo của VATM cho thấy, tổng sản lượng bao gồm 25.682 chuyến cất, hạ cánh và 19.189 chuyến bay quá cảnh. Đáng chú ý, áp lực điều hành bay không chỉ gia tăng về số lượng chuyến bay mà còn thể hiện ở mật độ hoạt động bay theo khung giờ, yêu cầu tối ưu hóa năng lực vùng trời, quản lý luồng không lưu linh hoạt và đảm bảo phân cách trong toàn bộ vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

Khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 13.455 chuyến bay cất, hạ cánh, tiếp tục là khu vực có mật độ hoạt động bay cao nhất trong toàn bộ vùng trời trách nhiệm.

Theo số liệu từ Trung tâm kiểm soát tiếp cận tại sân Tân Sơn Nhất, lưu lượng bay tăng mạnh từ giai đoạn trước Tết và đạt đỉnh vào các ngày cận Tết. Ngày cao điểm nhất ghi nhận 1.055 chuyến bay (24 tháng Chạp), trong khi các ngày 26-27 tháng Chạp duy trì mức trên 1.030-1.050 chuyến/ngày. Đáng chú ý, sản lượng dự báo cao nhất đạt 1.075 chuyến cho thấy áp lực điều hành bay đã được dự báo ở mức rất cao.

Trong các khung giờ cao điểm, tần suất khai thác đạt tới 50-51 chuyến cất, hạ cánh/giờ, tập trung vào các khung giờ sáng sớm, trưa và chiều. Đây là ngưỡng khai thác đòi hỏi kiểm soát viên không lưu phải duy trì cường độ làm việc lớn, xử lý liên tục các luồng tàu bay đến, đi trong khu vực tiếp cận.

“Với mật độ hoạt động bay cao, công tác điều hành tại bay tại Sân bay Tân Sơn Nhất được duy trì ổn định, bảo đảm phân cách an toàn, sắp xếp hợp lý thứ tự cất hạ cánh và giữ vững trật tự hoạt động bay trong toàn khu vực, không để xảy ra quá tải cục bộ trong các khung giờ cao điểm,” lãnh đạo VATM khẳng định.

Tại khu vực Sân bay Nội Bài, tổng sản lượng đạt 9.255 chuyến bay cất, hạ cánh trong giai đoạn cao điểm Tết. Lưu lượng hoạt động bay tăng mạnh vào các ngày cận Tết, trong đó ngày 14/2/2026 (27 tháng Chạp) ghi nhận mức cao nhất với 718 lần chuyến được điều hành.

Nhìn nhận dịp cao điểm Tết là thời điểm khu vực phía Bắc chịu ảnh hưởng rõ rệt của thời tiết đầu xuân với mưa phùn, sương mù, làm giảm tầm nhìn và ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực khai thác tại sân bay, tuy nhiên, trong điều kiện đó, các cơ sở kiểm soát tiếp cận tại sân-Sân bay Nội Bài đã bám sát diễn biến khí tượng, tổ chức điều hành phù hợp với năng lực khai thác thực tế, bảo đảm duy trì phân cách an toàn và ổn định hoạt động bay.

“Việc duy trì điều hành bay trong điều kiện vừa quá tải cục bộ theo giờ, vừa bị hạn chế bởi thời tiết đã chứng tỏ được năng lực xử lý tình huống và phối hợp hiệp đồng của các vị trí kiểm soát không lưu,” phía VATM nhấn mạnh.

Kiểm soát viên không lưu đang trực điều hành chuyến bay tại Trung tâm kiểm soát tiếp cận tại sân-Sân bay Nội Bài. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Khu vực Sân bay Đà Nẵng ghi nhận 4.200 chuyến bay trong dịp cao điểm. Bên cạnh lưu lượng hoạt động bay tăng cao, tình huống thiết bị bay không người lái xuất hiện trong khu vực hoạt động bay đã đặt ra yêu cầu xử lý khẩn trương, đúng quy trình.

Các cơ sở kiểm soát không lưu thuộc Công ty Quản lý bay miền Trung đã triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, hiệp đồng với lực lượng chức năng để kiểm soát tình hình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tàu bay trong khu vực trách nhiệm, không để ảnh hưởng lan rộng.

Lãnh đạo VATM cho rằng, trong dịp cao điểm Tết yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì phân cách an toàn mà còn phải điều tiết hợp lý luồng không lưu, giảm thiểu chậm chuyến do tắc nghẽn vùng trời, đồng thời sẵn sàng phương án dự phòng trước các yếu tố bất lợi về thời tiết, kỹ thuật hoặc tình huống bất thường.

“Việc duy trì vận hành thông suốt trong suốt cao điểm Tết Bính Ngọ 2026 tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức, điều hành và làm chủ vùng trời của VATM trong điều kiện khai thác cường độ lớn và nhiều yếu tố biến động. An toàn được giữ vững tuyệt đối, đó không chỉ là kết quả của các con số sản lượng, mà còn là minh chứng cho tính kỷ luật, sự phối hợp đồng bộ và bản lĩnh nghề nghiệp của lực lượng kiểm soát viên không lưu trên toàn hệ thống trong những thời điểm thử thách nhất của năm,” lãnh đạo VATM cho biết./.

