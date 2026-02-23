Hơn 243.000 khách đi tàu điện đô thị Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Theo thống kê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), trong 9 ngày vận hành dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ ngày 14-22/2/2026), lượng hành khách lựa chọn các tuyến đường sắt đô thị Thủ đô đã tăng trưởng rất cao so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội Metro đã vận hành an toàn tuyệt đối hơn 3.333 lượt tàu chở khách, 100% lượt tàu đi và đến đúng giờ.

Sản lượng hành khách trên hai tuyến đường sắt đô thị đạt hơn 243.000 lượt hành khách, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đạt hơn 165.000 lượt hành khách và tuyến Nhổn-Ga Hà Nội đạt gần 78.000 lượt hành khách.

“Số liệu tăng trưởng cho thấy việc lựa chọn đường sắt đô thị làm phương tiện đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán của người dân Thủ đô và du khách có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Với nền tảng vận hành an toàn, ổn định và đúng giờ, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông công cộng Thủ đô, nhất là trong những dịp lễ, Tết,” lãnh đạo Hà Nội Metro đánh giá.

Từ hôm nay (ngày 23/2), 2 tuyến đường sắt đô thị quay lại lịch vận hành theo biểu đồ tiêu chuẩn. Cụ thể, hàng ngày vận hành từ 5h30 đến 22h; ngày thường giãn cách giờ cao điểm từ 6h30 đến 9h và 16h30 đến 19h30 giãn cách 6 phút/ chuyến, từ 19h30 đến 22h00 giãn cách 15 phút/ chuyến, các giờ còn lại giãn cách 10 phút/ chuyến; thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ giãn cách 10 phút/ chuyến./.

Hà Nội Metro điều chỉnh thời gian giờ cao điểm và áp dụng biểu đồ chạy tàu mới Đối với ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tần suất chạy tàu cả ngày trên cả 2 tuyến đường sắt đô thị số 2A và số 3.1 (đoạn trên cao) là 10 phút/chuyến.