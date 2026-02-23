Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai Kế hoạch số 60/KH-UBND về thực hiện công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2026.

Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao phó, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước.

Kế hoạch (ban hành ngày 13/2/2026) nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo tính chặt chẽ trong việc quy định thủ tục hành chính nội bộ và đánh giá tác động chính sách ngay từ khâu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Thành phố xác định lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể và mục tiêu phục vụ, lấy sự hài lòng của đối tượng thụ hưởng là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính các cấp. Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào địa giới hành chính, đồng thời triển khai hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và cấp xã.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính phải được công bố và công khai kịp thời. Thành phố quyết tâm rà soát, đề xuất cắt giảm hoặc đơn giản hóa 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, chồng chéo hoặc không rõ ràng, đồng thời bãi bỏ toàn bộ các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề không thuộc danh mục có điều kiện theo Luật Đầu tư.

Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch, Thành phố phấn đấu giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024 đối với các thủ tục quy định tại văn bản của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Trong lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến, Thành phố phấn đấu đạt 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức trực tuyến toàn trình, với tối thiểu 80% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng. Các chỉ tiêu về số hóa cũng được ấn định ở mức cao: tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ và tỷ lệ cấp kết quả điện tử giải quyết thủ tục hành chính đều phải đạt 100%, trong khi tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin số hóa phấn đấu đạt 55%.

Thành phố yêu cầu tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn phải đạt từ 98% trở lên trong từng lĩnh vực, riêng lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý đơn đạt từ 95% trở lên. 100% hồ sơ giải quyết trễ hẹn, lực lượng chức năng phải thực hiện xin lỗi; 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức phải được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Để thực hiện thành công các mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân Thành phố giao các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai hiệu quả và đảm bảo tiến độ. Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030) được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân của Thành phố trong năm 2026./.

