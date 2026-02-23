Gia Lai: Phát hiện xe ôtô và 2 thi thể dưới hạ lưu đập Vân Phong

Ngày 23/2, ông Mai Xuân Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình An (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện và trục vớt 2 thi thể cùng một xe ôtô dưới hạ lưu đập Vân Phong (sông Kôn), thuộc thôn Phú Lạc, xã Bình An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới (chưa rõ lai lịch) mắc vào cống thoát nước tại mương Vân Phong.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an và các đơn vị liên quan đến hiện trường xác minh.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm một xe ôtô con hiệu Kia Morning, biển kiểm soát 51F-708.22, nằm cách vị trí trên khoảng 100m dưới mương nước.

Qua xác minh, nạn nhân nam được xác định là anh Châu Văn Bảo (sinh năm 2001), trú tại xã KBang, tỉnh Gia Lai.

Nhận định có thể còn nạn nhân khác, chính quyền xã đã phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi 5 (đơn vị vận hành đập Vân Phong) đề nghị tạm ngăn nước để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm một thi thể nữ cách hiện trường ban đầu khoảng 500m. Nạn nhân được xác định là chị Trịnh Thị Ngọc Hưng (sinh năm 1995), trú tại xã Kon Giang, tỉnh Gia Lai.

Hiện lực lượng chức năng đã trục vớt hai thi thể và phương tiện liên quan, đồng thời báo cáo Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

