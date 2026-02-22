Xuân Bính Ngọ 2026: Du học sinh Việt Nam tại Moskva rộn ràng “Tết Sum vầy”

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong không khí những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, chương trình “Tết Sum vầy 2026” đã diễn ra tối 21/2 (giờ địa phương) tại Trường Kinh tế Cao cấp Higher School of Economics (HSE) ở thủ đô nước Nga.

Chương trình do Chi đoàn-Hội sinh viên Việt Nam tại các trường HSE, Đại học Tổng hợp Khoa học và Công nghệ (MISIS), Học viện Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) và Đại học Tổng hợp ngôn ngữ quốc gia Moskva (MGLU) phối hợp tổ chức.

Sự kiện không chỉ là dịp để các du học sinh gặp gỡ, giao lưu đầu năm mới mà còn là không gian văn hóa đậm bản sắc Việt giữa mùa Đông nước Nga.

Tham dự chương trình có bà Natalia Vasilievna Mikhin-Giám đốc Trung tâm phát triển sáng kiến sinh viên HSE; ông Nguyễn Quốc Hùng-Giám đốc Quỹ Truyền thống và Hữu nghị Việt-Nga; đại diện các hội, đoàn du học sinh và doanh nghiệp Việt Nam tại Nga, cùng đông đảo sinh viên Việt Nam đang học tập tại Moskva.

Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh ý nghĩa của “Tết Sum vầy” trong việc kết nối cộng đồng, tạo điểm tựa tinh thần cho các du học sinh đón Tết xa quê. Dù cách xa Tổ quốc, tinh thần đoàn kết và tình yêu quê hương vẫn là sợi dây gắn kết, tiếp thêm động lực để sinh viên nỗ lực học tập, rèn luyện.

Khu vực ẩm thực truyền thống là điểm nhấn thu hút đông đảo người tham dự. Các gian hàng được trang trí đậm sắc Xuân với bánh chưng, giò lụa, nem rán, mâm ngũ quả… tái hiện không khí Tết cổ truyền, gợi nhớ hương vị gia đình và những bữa cơm sum họp.

Bên cạnh đó, không gian trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi, thu hút không chỉ sinh viên Việt Nam mà cả bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam tới cộng đồng sở tại.

Chương trình “Tết Sum vầy 2026” khép lại trong không khí ấm áp, để lại nhiều kỷ niệm đẹp và tiếp thêm niềm tin, động lực cho cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Moskva bước vào năm mới với nhiều kỳ vọng và thành công./.

