Nga cảnh báo hậu quả “cuộc chiến tàu chở dầu” do gói trừng phạt mới của EU

Một số nguồn tin cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đang hoàn thiện cơ sở pháp lý để chặn các tàu chở dầu của Nga như một phần của gói trừng phạt mới và làm dấy lên quan ngại ở một số quốc gia EU.

Công nhân kiểm tra các hoạt động bơm dầu tại giếng dầu Gremikhinskoye ở Izhevsk, vùng Ural, Nga. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Công nhân kiểm tra các hoạt động bơm dầu tại giếng dầu Gremikhinskoye ở Izhevsk, vùng Ural, Nga. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Ngày 21/2, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga Leonid Slutsky nêu rõ gói trừng phạt thứ 20 sắp tới của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Moskva có thể là lời tuyên chiến cho một “cuộc chiến tàu chở dầu” đồng thời cảnh báo về hậu quả của hành động này.

Trong bài đăng trên ứng dụng Max, ông Slutsky nhấn mạnh gói trừng phạt mới của EU có thể khiến khối này phải trả giá đắt và điều này sẽ dẫn tới “những phản ứng gay gắt và không thể tránh khỏi từ phía Nga.”

Quan chức này cho rằng các biện pháp trừng phạt sẽ tiếp tục đẩy châu Âu ra “bên lề chính trường toàn cầu” đồng thời ngăn cản sự tham gia của EU vào các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine.

Theo kế hoạch, gói trừng phạt thứ 20 của EU nhằm vào Nga có thể được thông qua tại Hội nghị Ngoại trưởng EU vào ngày 23/2 tới.

Một số nguồn tin cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đang hoàn thiện cơ sở pháp lý để chặn các tàu chở dầu của Nga như một phần của gói trừng phạt mới và làm dấy lên quan ngại ở một số quốc gia EU về nguy cơ đối đầu quân sự với Nga trên biển./.

Ảnh minh họa.

