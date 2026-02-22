Châu Âu thể hiện tình đoàn kết với Ukraine sau 4 năm xung đột

Hàng loạt hoạt động tại nhiều nước châu Âu cho thấy sự ủng hộ dành cho Ukraine vẫn được duy trì, trong bối cảnh chuẩn bị tròn 4 năm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này (từ 24/4/2022).

Các nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm tìm giải pháp hòa bình cũng đang tiếp tục được thúc đẩy.

Theo truyền thông quốc tế, khoảng 1.000 người đã xuống đường tại Paris (Pháp) để thể hiện sự ủng hộ Ukraine. Người biểu tình hô vang các khẩu hiệu phản đối xung đột, đồng thời kêu gọi sử dụng tài sản Nga đang bị đóng băng để hỗ trợ Kiev.

Nghị sỹ Nghị viện châu Âu (EP) Raphael Glucksmann nhận định dư luận Pháp vẫn dành “sự ủng hộ mạnh mẽ” cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, dù trong giới chính trị bắt đầu xuất hiện một số quan điểm kêu gọi giảm mức độ cam kết.

Nhiều người tham gia biểu tình cho biết tình hình tại Ukraine vẫn rất khó khăn, đặc biệt khi cơ sở hạ tầng năng lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến người dân nhiều nơi thiếu điện, nước và sưởi ấm.

Xung đột Nga-Ukraine được đánh giá là cuộc xung đột gây thiệt hại về người và tài sản nhiều nhất tại châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai, khiến hàng chục nghìn dân thường và hàng trăm nghìn quân nhân thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời dẫn đến khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng tại Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, tại thủ đô Praha và nhiều địa phương của Cộng hòa Séc, các cuộc tập trung ủng hộ Ukraine cũng được tổ chức với quy mô lớn. Tại quảng trường Staroměstské náměstí, khoảng 8.000 người tham gia sự kiện.

Phát biểu trước đám đông, Tổng thống Petr Pavel kêu gọi tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi hòa bình được lập lại. Ông nhấn mạnh cuộc xung đột Nga-Ukraine có ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai châu Âu.

Đại sứ Ukraine tại Cộng hòa Séc Vasyl Zvaryč bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của chính phủ và người dân Séc, đặc biệt là viện trợ nhân đạo và sáng kiến cung cấp đạn dược. Nhiều hoạt động tương tự cũng diễn ra tại các thành phố Plzeň, Olomouc và Zlín, thu hút đông đảo người dân, tình nguyện viên và cộng đồng người Ukraine.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao tiếp tục được thúc đẩy. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng nước này - ông Marco Rubio và Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã tái khẳng định cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine thông qua đàm phán. Hai bên nhấn mạnh mục tiêu chấm dứt xung đột “bằng một thỏa thuận được thương lượng”./.

