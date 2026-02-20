Thủ tướng Đức bác bỏ khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bác bỏ khả năng nước này sở hữu vũ khí hạt nhân riêng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc đối thoại với Pháp về khả năng hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân.

Trả lời phỏng vấn podcast Machtwechsel (Sự chuyển đổi quyền lực) ngày 18/2, Thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố: “Tôi không muốn Đức tính đến việc tự trang bị vũ khí hạt nhân."

Ông viện dẫn các nghĩa vụ pháp lý mà Đức đã cam kết, trong đó có Hiệp ước 2+4 về thống nhất nước Đức và Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ Đức nhấn mạnh việc tiến hành các cuộc đối thoại với Pháp và có thể cả Anh là điều cần thiết nhằm làm rõ cách thức tăng cường năng lực răn đe hạt nhân ở châu Âu.

Ông cho biết có thể tính đến phương án sử dụng máy bay của Lực lượng vũ trang Đức để phục vụ việc triển khai bom hạt nhân của Pháp hoặc Anh. Đối với vũ khí hạt nhân của Mỹ, các máy bay chiến đấu Tornado hiện đã được bố trí tại căn cứ không quân Büchel ở vùng Eifel để thực hiện nhiệm vụ này.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hồi tuần trước, Thủ tướng Merz nói rằng ông đang tiến hành các cuộc trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về một cơ chế răn đe chung của châu Âu.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với podcast “Machtwechsel," ông cho biết các cuộc trao đổi vẫn mới chỉ ở giai đoạn rất sơ khởi vì còn rất nhiều vấn đề cần được thảo luận thêm.

Thủ tướng Macron đã từng đề nghị Đức và các đối tác Liên minh châu Âu (EU) tiến hành các cuộc thảo luận về cơ chế này ngay từ năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, đề xuất khi đó hầu như không nhận được phản hồi từ Thủ tướng Đức khi đó Angela Merkel, cũng như từ người kế nhiệm của bà là ông Olaf Scholz./.

