Pháp phản ứng gay gắt việc Mỹ bình luận vụ sát hại nhà hoạt động cực hữu

Theo AFP, Bộ Ngoại giao Pháp sẽ triệu Đại sứ Mỹ liên quan đến những bình luận của chính quyền Tổng thống Donald Trump về vụ sát hại nhà hoạt động cực hữu Quentin Deranque, vốn được cho là do phe cực tả gây ra.

Phát biểu với truyền thông địa phương, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 22/2 nêu rõ: “Chúng tôi sẽ triệu Đại sứ Mỹ tại Pháp, vì Đại sứ quán Mỹ tại Pháp đã bình luận về thảm kịch này... vấn đề liên quan đến cộng đồng quốc gia… Chúng tôi bác bỏ mọi nỗ lực lợi dụng thảm kịch này... vì ý đồ chính trị.”

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án vai trò của “chủ nghĩa cực đoan bạo lực” trong vụ sát hại nhà hoạt động cực hữu Deranque, đồng thời kêu gọi những đối tượng chịu trách nhiệm phải “bị đưa ra công lý".

Quentin Deranque, công dân Pháp 23 tuổi, tuần trước tử vong do chấn thương đầu sau khi bị ít nhất 6 người tấn công bên lề cuộc biểu tình của phe cực hữu tại một trường đại học ở thành phố Lyon.

Liên quan đến sự việc này, ngày 19/2, Tổng thống Macron đề nghị Thủ tướng Italy không bình luận vấn đề nội bộ nước khác, sau khi bà lên tiếng về sự việc gây chết người ở Pháp.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 18/2 nói rằng cái chết của Deranque là "vết thương cho toàn châu Âu." Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani giải thích rằng đã có những sự việc giống vụ đánh chết Deranque trong lịch sử nước này, khẳng định động thái lên án hành vi trên là nhằm "đảm bảo rằng chúng ta không quay trở lại quá khứ khủng khiếp."

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó đáp trả rằng "hãy để mọi người tự lo việc của mình," đồng thời kêu gọi bà Meloni "ngừng bình luận về những gì đang xảy ra ở quốc gia khác."

Theo các nguồn thạo tin, hầu hết trong số 11 nghi phạm bị bắt đều là những người thuộc các phong trào cực tả.

11 nghi phạm bị bắt liên quan cái chết của Deranque, gồm 8 nam và ba nữ, hiện đối mặt tội danh "cố ý giết người." Trong số này có hai trợ lý của nghị sỹ Raphael Arnault, thuộc đảng cực tả Pháp Bất khuất (LFI)./.

