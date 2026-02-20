Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết), tại Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo (xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức khai hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026.

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm 2026 được tổ chức theo phong tục truyền thống địa phương và quy định của Nhà nước. Trong đó, hoạt động phần lễ gồm: Lễ khai chỉ; múa rối chầu Thánh; hoạt động của các đoàn tế tại tòa Giá Roi. Hoạt động phần hội được tổ chức phong phú với nhiều trò chơi dân gian như: Kéo lửa thổi cơm thi; múa kỳ lân; bắt vịt dưới hồ; du thuyền hát hội; cờ tướng; leo cầu ngô...

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên cho biết, chùa Keo là di tích lịch sử văn hóa có giá trị đặc biệt, gắn bó mật thiết với quá trình hình thành, phát triển của vùng đất và đời sống tâm linh của người dân địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm đánh trống khai hội. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân là hoạt động văn hóa truyền thống tiêu biểu, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn," lòng tôn kính đối với các bậc tiền nhân, đồng thời phản ánh sinh động đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng dân cư đồng bằng châu thổ sông Hồng qua nhiều thế hệ.

Lễ hội được duy trì tổ chức theo truyền thống “Xuân Thu nhị kỳ,” mỗi năm diễn ra hai lần, lễ hội mùa Xuân diễn ra vào mùng 4 tháng Giêng và lễ hội mùa Thu diễn ra vào trung tuần tháng Chín âm lịch.

Trong đó, lễ hội mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về tham quan, chiêm bái, trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh và đời sống tinh thần của cộng đồng.

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm 2026 được tổ chức với phương châm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, văn minh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; kiên quyết bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng lễ hội để trục lợi cá nhân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn mong muốn người dân địa phương và du khách thập phương thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong lễ hội, chung tay bảo vệ di tích, giữ gìn cảnh quan, môi trường, góp phần xây dựng lễ hội chùa Keo trở thành điểm đến văn hóa-du lịch tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên.

Xin chữ đầu năm tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Năm nào cũng đến chùa Keo vào dịp lễ hội mùa Xuân, ông Phạm Văn Sỹ, thôn Minh Quàn, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên cho biết, đi chùa Keo vào mỗi dịp đầu năm là nét văn hóa của người dân huyện Vũ Thư trước kia, đến du Xuân lễ phật, lễ thánh tại chùa, ông cầu mong một năm mới sức khỏe, bình an cho mọi người mọi nhà.

Chùa Keo (tên chữ là Thần Quang Tự) gồm hai cụm kiến trúc: Chùa là nơi thờ Phật và đền là nơi thờ Đức thánh Dương Không Lộ. Năm 1962, chùa được xếp hạng là Di tích Quốc gia; năm 2012 là Di tích Quốc gia đặc biệt. Đến năm 2017, Lễ hội chùa Keo được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2021, hương án chùa Keo được Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Trải qua khoảng 400 năm tồn tại, qua nhiều lần tu bổ, tôn tạo, chùa Keo vẫn giữ nguyên bản sắc kiến trúc độc đáo có từ thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII). Hiện nay, chùa Keo có 17 công trình với 128 gian, công trình kiến trúc chính./.

Du Xuân trẩy hội chùa Keo Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.