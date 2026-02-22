Hàng vạn du khách trẩy hội, vãn cảnh chùa Hương Tích

Ngày 22/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Can Lộc tổ chức khai hội chùa Hương Tích, mở đầu cho Năm Du lịch Hà Tĩnh 2026. Những ngày này, “Hoan Châu đệ nhất danh lam” - chùa Hương Tích đã đón hàng vạn lượt du khách thập phương về chiêm bái.

Chùa Hương Tích không chỉ là di tích lịch sử-văn hóa tiêu biểu mà còn là điểm tựa tinh thần gắn liền với truyền thuyết Công chúa Diệu Thiện. Suốt nhiều thế kỷ, nơi đây đã trở thành biểu tượng cho lòng từ bi và lối sống hướng thiện của nhân dân vùng đất Lam Hồng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, nhấn mạnh: Lễ khai hội chùa Hương Tích trở thành sự kiện khởi động các hoạt động văn hóa-du lịch của tỉnh, mở đầu mùa du lịch Hà Tĩnh, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến với bạn bè trong và ngoài nước. Chúng ta tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn với gìn giữ cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái, bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ di sản và khai thác du lịch bền vững; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa hoạt động phục vụ du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.

Trong sắc xuân những ngày đầu năm, từng dòng người từ khắp mọi miền đất nước đã nô nức hội tụ về dãy núi Hồng Lĩnh hùng vĩ, nơi tọa lạc chùa Hương Tích. Với tâm niệm cầu mong một năm mới bình an, sức khỏe và công việc hanh thông, du khách không chỉ đến để dâng hương lễ Phật mà còn để thưởng ngoạn cảnh sắc sơn thủy hữu tình, khám phá những sản vật độc đáo của địa phương.

Bà Hoàng Thị Bình, Phụ trách Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích cho biết: Mở đầu Năm Du lịch, Hà Tĩnh khai hội chùa Hương Tích là điểm nhấn trong mùa du lịch. Chúng tôi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao như trò chơi chọi gà, bắt vịt, cờ tướng, bóng chuyền liên xã, tạo cho du khách sự hứng khởi, đậm chất dân gian.

Du khách trẩy hội chùa Hương Tích. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Để chuẩn bị cho mùa lễ hội, Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích đã chủ động kiện toàn cơ sở vật chất, huy động tối đa nhân lực. Các dịch vụ từ xe điện, cáp treo đều vận hành hết công suất, bảo đảm hành trình vãn cảnh của du khách thuận lợi, an toàn.

Ông Nguyễn Tiến Trình, Trung tâm Điều hành và Hỗ trợ dịch vụ du lịch chùa Hương Tích Hà Tĩnh cho biết, những ngày gần đây, lượng khách đến vãn cảnh chùa khá đông, dẫn đến tình trạng ách tắc trong thời gian ngắn. Chúng tôi phối hợp với Ban Quản lý chùa Hương Tích tăng cường xe điện, tăng công suất hệ thống cáp treo; đồng thời phân bổ, điều phối vé phù hợp với lượng khách di chuyển và bảo đảm an ninh trật tự.

Chị Võ Thị Xuân Hương, trú tại thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, cảm thấy vô cùng vui và ấn tượng. Tôi đi lễ chùa, vừa vãn cảnh vừa cầu bình an cho gia đình, cho những người thân yêu có thật nhiều niềm vui, may mắn trong cuộc sống.”

Trong 9 ngày nghỉ Tết, Khu di tích chùa Hương Tích đã đón hơn 14.000 lượt du khách. Năm nay, lễ hội kết hợp phần lễ trang nghiêm và phần hội sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao đặc sắc, mang đậm chất dân gian.

Lễ hội chùa Hương Tích cho thấy sức hút mãnh liệt của di sản văn hóa tâm linh, mở ra những tín hiệu vui, hứa hẹn một năm bứt phá cho ngành du lịch Hà Tĩnh, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới đầy triển vọng cho vùng đất Lam Hồng./.

