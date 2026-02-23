Lễ Hạ Tiêu tại Đại Nội Huế khép lại Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế tổ chức Lễ Hạ Tiêu (Lễ Hạ nêu) tại Triệu Miếu và Thế Miếu, Đại Nội Huế.

Buổi lễ được thực hiện trang trọng theo nghi thức cung đình triều Nguyễn, đánh dấu thời khắc khép lại Tết Nguyên đán và mở ra nhịp sinh hoạt thường nhật trong không gian di sản Huế.

Các nghi thức Lễ Hạ Tiêu được tái hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu tư liệu và kế thừa chất liệu nghi lễ cung đình truyền thống.

Sau nghi lễ Hạ Tiêu, hoạt động khai ấn tân niên được tổ chức trong không khí rộn ràng và phấn khởi. Ban tổ chức chuẩn bị sẵn giấy mực để các thư pháp gia viết những chữ như: “Phúc,” “Lộc,” “Thọ,” “Khang,” “Tâm”…

Chiếc ấn với mặt khắc bốn chữ Hán thể triện “Phú, Thọ, Khang, Ninh” được hạ từ cây nêu và đóng lên từng bức thư pháp gửi tặng du khách. Bốn chữ mang ý nghĩa chúc phúc về thịnh vượng, trường thọ, sức khỏe và bình an trong những ngày đầu Xuân.

Cùng với Lễ dựng cây nêu diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp báo hiệu Tết đến, Xuân về; Lễ Hạ Tiêu được tổ chức thường niên vào mùng 7 tháng Giêng, nhằm góp phần tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa đầu năm và mang đến không khí rộn ràng, tươi mới cho người dân, du khách đến với di sản Huế.

Đầu năm Bính Ngọ 2026, nhiều địa phương đã và đang tổ chức các hoạt động truyền thống mừng Xuân như: Hội vật Thủ Lễ, giải đua ghe, chơi bài chòi... thu hút đông đảo du khách và người dân tham gia.

So với cùng kỳ năm ngoái, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14-22/2), thành phố Huế đón hơn 523.000 lượt khách, tăng 245% so với cùng kỳ. Trong số đó, khách quốc tế đạt hơn 249.000 lượt, tăng 219%; khách nội địa đạt hơn 274 nghìn lượt, tăng 273%.

Trong tổng số khách đến Huế, khách lưu trú đạt trên 113.630 lượt, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất sử dụng phòng lưu trú đạt khoảng 78%. Doanh thu từ du lịch của thành phố Huế trong dịp Tết Bính Ngọ đạt trên 1.120 tỷ đồng, tăng 350% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tổ chức đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và quy định của địa phương; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời bảo đảm tốt các điều kiện phục vụ nhân dân và du khách./.

