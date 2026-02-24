Du lịch Thủ đô khởi sắc ngay trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ

Ngay những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, du lịch Hà Nội đã ghi nhận những con số ấn tượng, khẳng định vị thế điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, thành phố ước đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, (tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2025), là mức cao nhất từ trước đến nay trong kỳ nghỉ Tết. Trong đó có khoảng 217.000 lượt khách quốc tế và 1,13 triệu lượt khách nội địa; tổng thu ước đạt 4,87 nghìn tỷ đồng (tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước).

Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Anh, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Philippines và Australia là top 10 thị trường khách quốc tế có số lượng khách đến Hà Nội đông nhất dịp này.

Đáng chú ý, việc Hà Nội miễn phí vé tham quan tại 17 di tích, danh thắng trên địa bàn đã góp phần tạo điều kiện cho người dân và du khách vui chơi đến hết kỳ nghỉ đồng thời thu hút đông đảo khách tham quan.

Điểm mới nổi bật năm nay tại các khu, điểm du lịch Thủ đô nói chung và các điểm tham quan di tích nói riêng là sự gia tăng giá trị trải nghiệm, tính tương tác và chiều sâu văn hóa, thông qua việc giới thiệu sản phẩm làng nghề, di sản phi vật thể, kết hợp biểu diễn nghệ thuật truyền thống và hoạt động trải nghiệm dành cho du khách.

Phạm vi không gian và mức độ đầu tư của các hoạt động chào mừng Tết Nguyên Đán đều được mở rộng quy mô hơn mọi năm với chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch mang đậm không khí Tết cổ truyền tổ chức tại các không gian di sản, không gian văn hóa tiêu biểu.

Văn Miếu-Quốc Tử Giám luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách quốc tế. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Một số khu, điểm du lịch cũng ghi dấu ấn phát triển thông qua việc ứng dụng công nghệ và đổi mới hình thức trải nghiệm, nổi bật như trình diễn công nghệ 3D Mapping tại Hoàng thành Thăng Long, tour “Ký ức Cột Cờ;” các sản phẩm du lịch đêm như tham quan, trải nghiệm không gian di sản, phố cổ, khu vực hồ Hoàn Kiếm; lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026 ghi dấu ấn mới khi lần đầu tiên ra mắt và vận hành thí điểm mô hình không gian số hóa độc đáo “Không gian Di tích - Lễ hội truyền thống số;” tour xe đạp đêm “Hà Nội Đẹp Sound;” tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” gắn với ký ức đô thị và không gian hồ Trúc Bạch - Ba Đình…

Bên cạnh đó, lễ hội Chùa Hương có nhiều điểm mới từ phương thức phục vụ đến không gian cảnh quan. Điểm nhấn trong công tác tổ chức lễ hội năm nay là bán vé điện tử, bán vé online, kiểm soát vé bằng QR Code, lắp đặt camera AI để chủ động phương án phân luồng giao thông, thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý thông tin sự việc qua đường dây nóng 19001207 đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Số liệu từ các điểm đến di tích, bảo tàng, công viên, khu sinh thái, nghỉ dưỡng du lịch trên địa bàn: Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đón 26.334 lượt khách, Khu du lịch Chùa Hương đón 20.316 lượt khách, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đón 10.610 lượt khách, Di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón 3.250 lượt khách…

Kết quả ấn tượng khởi động Xuân mới có được nhờ Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên ngành triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát từ sớm. Các đoàn kiểm tra liên ngành tại các điểm nóng như Lăng Bác, Văn Miếu, Chùa Hương và các lễ hội lớn được siết chặt an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường và đặc biệt hạn chế tối đa tình trạng hàng rong chèo kéo hay "chặt chém" giá dịch vụ…/.

