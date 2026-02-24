Du lịch tỉnh Phú Thọ khởi sắc đầu năm Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, du lịch Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực, khởi đầu một Năm mới với nhiều kỳ vọng bứt phá.

Dòng người hành hương, du xuân về các điểm đến tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh tăng mạnh, tạo nên bức tranh sôi động, rộn ràng ngay từ những ngày đầu năm.

Hành hương về nguồn

Điểm nhấn nổi bật nhất trong dịp Tết là dòng người nườm nượp tìm về Khu Di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Trong tiết trời se lạnh đầu năm, không khí linh thiêng, trang nghiêm hòa quyện cùng dòng người thành kính tạo nên một trải nghiệm khó quên với nhiều gia đình.

Chị Lý Thị Khánh, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ cho biết, đầu xuân gia đình chị lựa chọn Đền Hùng là điểm “mở màn” Năm mới, gửi gắm ước vọng bình an, thuận lợi. Như gia đình chị Khánh, nhiều gia đình người Việt, đã lựa chọn nơi linh thiêng là hành trình về nguồn đầu năm, đây không chỉ là chuyến du xuân mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.

Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương cũng đón lượng khách lớn đến chiêm bái, cầu tài lộc, may mắn. Không gian thanh tịnh giữa cảnh quan núi đồi xanh mát cùng giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời đã khẳng định lợi thế nổi bật của Phú Thọ về du lịch tâm linh trong dịp Tết.

Khu du lịch quốc gia Tam Đảo (xã Tam Đảo) trong những ngày đầu Năm mới Bính Ngọ 2026 cũng thu hút đông đảo du khách đổ về tham quan, nghỉ dưỡng. Dịp này, địa phương ước tính đón 80.000 lượt du khách.

Đặc biệt, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Khu di tích danh thắng Tây Thiên cũng đã thu hút gần 8 vạn lượt du khách và người dân thập phương về dâng hương, chiêm bái, du xuân, cầu bình an. Để tạo thuận lợi, thư thái cho du khách trong hành trình hành hương về với Phật, với Mẫu, xã Đại Đình cùng các đơn vị khai thác đã tập trung chỉnh trang cơ sở hạ tầng, cải tạo cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh dòng khách tâm linh, Phú Thọ còn chinh phục du khách trẻ bằng những tọa độ thiên nhiên giàu sức hút, nhiều du khách lựa chọn kết hợp nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng tại Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy. Xu hướng “du lịch chữa lành," kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe ngày càng được ưa chuộng, nhất là sau giai đoạn người dân quan tâm hơn đến chất lượng sống và cân bằng tinh thần. Trong dịp cao điểm, công suất phòng tại các resort khu vực Thanh Thủy đạt 85-90%.

Vườn quốc gia Xuân Sơn là lựa chọn lý tưởng cho hành trình trekking đầu năm. Những cung đường xuyên rừng, bản làng người Dao, người Mường cùng hệ sinh thái đa dạng mang lại trải nghiệm khám phá khác biệt so với không khí lễ hội đông đúc.

Trong khi đó, đồi chè Long Cốc tiếp tục “gây thương nhớ” với cảnh quan đồi chè trập trùng như những ốc đảo xanh. Sáng sớm, khi sương mờ bảng lảng, cả không gian như một bức tranh thủy mặc, thu hút đông đảo bạn trẻ đến ghi lại khoảnh khắc đầu xuân. Nhiều du khách chia sẻ họ chọn Long Cốc như điểm khởi đầu Năm mới, gửi gắm mong ước về sự tươi mới, khởi sắc…

Lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết để phục vụ du khách, hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch được tổ chức tại các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú. Các chương trình nghệ thuật chào Xuân, trò chơi dân gian, không gian check-in đậm sắc Xuân được triển khai đồng bộ, góp phần tạo không khí vui tươi, lành mạnh.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát chất lượng dịch vụ được siết chặt. Các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm việc niêm yết và bán đúng giá, nâng cao thái độ phục vụ. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi trộm cắp, lừa đảo, đeo bám, gây phiền hà cho du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết kịp thời phản ánh của doanh nghiệp, du khách trước, trong và sau Tết. Các địa phương, cơ sở kinh doanh chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; bố trí đủ nhân lực phục vụ trong cao điểm.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), toàn tỉnh đón hơn 500.000 lượt khách, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 315 tỷ đồng, tăng trên 12,5%. Công suất sử dụng phòng tại nhiều cơ sở lưu trú đạt 90%, đặc biệt tại các điểm du lịch trọng điểm. Những con số tăng trưởng ngay trong những ngày đầu Xuân cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch đất Tổ," bà Nguyễn Thị Hồng Thúy nhấn mạnh.

Du lịch Đất Tổ bứt phá

Sau khi hợp nhất 3 tỉnh, ngành Du lịch của Đất Tổ đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều tiềm năng và lợi thế nổi bật.

Trong đó, Phú Thọ cũ nổi tiếng với du lịch văn hóa, tâm linh, đặc biệt là Khu di tích lịch sử Đền Hùng, lễ hội truyền thống, Xoan Phú Thọ gắn liền với lịch sử dân tộc. Vĩnh Phúc cũ với hệ sinh thái nghỉ dưỡng resort sinh thái như Tam Đảo, Đại Lải, Tây Thiên, sân golf quốc tế. Hòa Bình cũ có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ với hồ Hòa Bình, hệ thống núi rừng, văn hóa các dân tộc Mường, Thái, Dao, thuận lợi phát triển du lịch cộng đồng và trải nghiệm. Sự kết hợp này giúp Phú Thọ có thể xây dựng những tour liên vùng hấp dẫn: Tham quan đền Hùng - nghỉ dưỡng hồ Hòa Bình khám phá Tam Đảo trong cùng một hành trình.

Đặc biệt, Phú Thọ có 2.778 di tích, trong đó 979 di tích được xếp hạng, 6 bảo vật quốc gia và gần 2.000 di sản văn hóa phi vật thể; trong đó có 2 di sản được UNESCO ghi danh. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng tu bổ gần 250 di tích, bảo tồn hơn 40 di sản phi vật thể. Đây chính là nền tảng quan trọng để du lịch Phú Thọ phát triển theo hướng bền vững, khai thác giá trị di sản gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ông Dương Hoàng Hương nhấn mạnh, ngành Văn hóa Phú Thọ đang đổi mới mạnh mẽ, gắn kết chặt chẽ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch với phát triển kinh tế-xã hội.

Bước sang năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, trong đó hơn 4,95 triệu lượt khách lưu trú; tổng doanh thu du lịch đạt 16.300 tỷ đồng, tăng trên 10% so với năm 2025.

Các hoạt động trong ngày hội cơm mới của dân tộc Tày, Phú Thọ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành du lịch tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quảng bá, quản lý điểm đến; xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng có sức cạnh tranh; tăng cường liên kết hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước; nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống, lưu trú, phát triển mạnh thị trường khách nội địa và từng bước thu hút khách quốc tế.

Kết quả ấn tượng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ là những con số tăng trưởng, mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ, đồng bộ của du lịch Phú Thọ.

Với nền tảng văn hóa dày dặn, tài nguyên thiên nhiên đa dạng cùng quyết tâm đổi mới, Đất Tổ đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, mở ra kỳ vọng về một năm bứt phá toàn diện của ngành “công nghiệp không khói”./.

Phú Thọ: Lễ dâng hương tri ân Tổ Mẫu Âu Cơ Ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ, lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ được tổ chức trang nghiêm, thành kính. Đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, tưởng niệm Tổ Mẫu.