Tết trên đảo ngọc Phú Quốc: Biển xanh, nắng ấm và những trải nghiệm đáng nhớ

Tết Nguyên Đán là dịp đặc biệt để mỗi người trở về với gia đình, trải nghiệm không khí Xuân ngập tràn bên mâm cơm sum vầy.

Tuy nhiên, đối với những ai muốn tìm một không gian khác biệt, một kỳ nghỉ dưỡng hoàn hảo để đón Năm mới, Phú Quốc - “đảo ngọc” của Việt Nam chính là một lựa chọn lý tưởng.

Với khí hậu ôn hòa, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và các hoạt động du lịch đa dạng, Phú Quốc sẽ mang đến cho bạn một kỳ nghỉ Tết đáng nhớ, đầy ắp trải nghiệm thú vị.

Thời điểm biển Phú Quốc đẹp nhất trong năm

Phú Quốc không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn được biết đến với khí hậu trong lành, dễ chịu. Tết Nguyên Đán chính là thời điểm lý tưởng để du lịch Phú Quốc vì vào dịp này, thời tiết trên đảo rất thuận lợi.

Nhiệt độ trung bình dao động từ 25-30 độ C, không quá nóng cũng không quá lạnh, tạo nên cảm giác thoải mái cho du khách khi tham gia các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là tắm biển.

Các bãi biển ở Phú Quốc vào dịp Tết khá vắng vẻ, tạo nên một không gian yên tĩnh. (Nguồn: Vietnam+)

Với các bãi biển nổi tiếng như Bãi Sao, Bãi Dài hay Bãi Trường, biển Phú Quốc vào dịp Tết khá vắng vẻ, tạo nên một không gian yên tĩnh, bình lặng để bạn thư giãn, tránh xa sự ồn ào của cuộc sống đô thị.

Tháng 1-2 dương lịch là thời điểm không khí trên đảo cực kỳ dễ chịu, ít mưa, biển êm, sóng lặng - lý tưởng cho các chuyến du ngoạn bằng thuyền hay tham gia các môn thể thao dưới nước như lặn biển, chèo thuyền kayak, hay lướt ván.

Địa điểm du lịch Phú Quốc ngày Tết

Vào dịp Tết Nguyên Đán, Phú Quốc không chỉ thu hút du khách bởi vẻ đẹp tự nhiên mà còn bởi các địa điểm du lịch đặc sắc, những hoạt động trải nghiệm phong phú.

Chùa Hộ Quốc - Thiền viện Trúc Lâm

Nếu bạn muốn tìm một nơi thanh tịnh để tĩnh tâm, cầu an đầu năm, không thể bỏ qua Chùa Hộ Quốc.

Nằm ở phía Đông Nam đảo, chùa được xây dựng trong khuôn viên rộng lớn, gần bãi biển và núi non hùng vĩ. Đây là một trong những địa điểm nổi bật nhất của Phú Quốc khi bạn muốn tìm hiểu về văn hóa tâm linh và truyền thống của người dân nơi đây.

Không khí tại đây rất thanh bình, đặc biệt vào dịp Tết, nơi du khách có thể tham gia các nghi lễ cầu nguyện đầu Xuân, ngắm cảnh đẹp và tận hưởng không khí trong lành.

Các bãi biển đẹp ở Phú Quốc

Bãi Sao là một trong những bãi biển đẹp nhất tại Phú Quốc, nổi tiếng với cát trắng mịn và làn nước trong xanh. Dịp Tết là thời điểm tuyệt vời để đến đây tắm biển, thư giãn trên bãi cát vàng ươm, hoặc thưởng thức các món hải sản tươi ngon.

Bãi Dài cũng không kém phần hấp dẫn với không gian rộng lớn, là nơi lý tưởng để bạn ngắm hoàng hôn, hay tham gia các hoạt động thể thao dưới nước.

Bãi Ông Lang trên đảo ngọc Phú Quốc không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ yêu thích ngắm và chụp hình với bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp, mà còn là thiên đường với nét hoang sơ, bình yên của thiên nhiên.

Những bãi cát trắng cùng làn nước biển xanh biếc sẽ đem lại cho bạn không chỉ có cơ hội tận hưởng những khoảnh khắc thoải mái, thư giãn, tránh xa khỏi ánh nắng oi bức của thành phố, mà còn được thả mình vào hàng loạt hoạt động giải trí sôi động như tắm biển, lặn ngắm san hô, câu cá, hay chèo thuyền kayak.

Bãi Ông Lang đích thực là thiên đường nghỉ dưỡng dành cho cả gia đình vào dịp Tết 2026.

Dinh Cậu và Chợ Dương Đông

Dinh Cậu là một trong những di tích văn hóa tâm linh quan trọng của Phú Quốc, nằm trên một mỏm đá cao với hướng nhìn ra biển cả mênh mông.

Vào những ngày đầu Xuân, bạn có thể đến Dinh Cậu để cầu bình an, sức khỏe cho gia đình trong năm mới.

Sau đó, ghé thăm chợ Dương Đông, một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi đến Phú Quốc. Tại đây, bạn có thể thưởng thức các món ăn đặc sản của đảo, từ hải sản tươi sống đến các món bánh truyền thống như bánh tét, bánh chưng trong không khí rộn ràng của ngày Tết.

Cáp treo ra đảo Hòn Thơm. (Nguồn: Vietnam+)

Hòn Thơm

Hòn Thơm là hòn đảo được khai thác du lịch nhiều nhất, với các bãi biển đẹp, hoạt động lặn san hô, câu cá, câu mực, chèo thuyền kayak, lái môtô nước.

Để tới đảo, du khách xuất phát tới ga cáp treo. Ga được thiết kế, xây dựng theo phong cách La Mã cổ đại là điểm chụp ảnh yêu thích của nhiều du khách trẻ.

Sau đó, bạn sẽ được đi trên cáp treo ba dây dài nhất thế giới, tổng chiều dài 7.899m. Từ cabin, du khách trông thấy vùng biển trong xanh, các hòn đảo yên bình với thuyền bè xuôi ngược.

Những điều thú vị khác trong dịp Tết tại Phú Quốc

Không khí lễ hội và văn hóa Tết

Vào dịp Tết, Phú Quốc không chỉ là nơi tham quan mà còn là nơi để bạn trải nghiệm không khí Tết truyền thống đậm đà.

Các khu chợ Tết, những con đường rực rỡ sắc đỏ, vàng của hoa mai, hoa đào, và những chiếc đèn lồng lung linh tạo nên một không gian ngập tràn sắc xuân.

Bạn có thể tham gia các lễ hội, các hoạt động văn hóa truyền thống như múa lân, hát bài chòi, hay thưởng thức những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ địa phương biểu diễn.

Khám phá ẩm thực Phú Quốc

Ẩm thực Phú Quốc là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá đảo ngọc. Đặc biệt vào dịp Tết, các nhà hàng và quán ăn trên đảo sẽ phục vụ những món ăn đặc trưng như cá trích, ghẹ Hàm Ninh, tôm hùm, các loại ốc, nhum biển, hay các món ăn truyền thống khác.

Đừng quên thưởng thức món bánh tét Phú Quốc - một món ăn quen thuộc trong dịp Tết của người dân địa phương.

Đi thuyền ngắm các đảo nhỏ

Dịp Tết cũng là thời gian lý tưởng để bạn đi thuyền khám phá các hòn đảo xung quanh Phú Quốc. Hòn Móng Tay, Hòn Thơm, Hòn Dăm Ngang, hay Hòn Gầm Ghì đều là những điểm đến hấp dẫn với làn nước trong xanh, những bãi biển hoang sơ và không khí trong lành.

Tận hưởng một chuyến du ngoạn trên thuyền, hòa mình vào thiên nhiên, bạn sẽ có những kỷ niệm khó quên trên hành trình khám phá đảo ngọc.

Phú Quốc không chỉ là thiên đường du lịch biển mà còn là một điểm đến mang đậm bản sắc văn hóa và truyền thống. Vào dịp Tết Nguyên Đán, đảo ngọc này càng trở nên thu hút du khách với không khí tươi mới, không gian yên bình và những hoạt động lễ hội đặc sắc.

Cho dù bạn muốn thư giãn trên bãi biển, thưởng thức ẩm thực hay khám phá các địa điểm văn hóa, Phú Quốc đều có thể đáp ứng tất cả. Đón Tết ở Phú Quốc là một cách tuyệt vời để bắt đầu một năm mới đầy may mắn, bình an và thật sự ý nghĩa./.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc dự báo chuyến bay dịp Tết tăng khoảng 50% Tổng số chuyến bay phục vụ dịp Tết Bính Ngọ 2026 tăng khoảng 50% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trung bình khoảng 75 chuyến bay/ngày, những ngày cao điểm có thể lên đến 80-84 chuyến/ngày.