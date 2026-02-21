Các điểm du lịch Cà Mau hút khách những ngày đầu Xuân

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 khá dài, rất đông du khách tìm đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau để du xuân.

Tại các điểm tham quan, du lịch tiêu biểu như Quảng trường Hùng Vương, Vườn nhãn cổ, Quán Âm Phật Đài, Nhà Công tử Bạc Liêu, Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ… cùng các điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, trong những ngày đầu xuân đều ghi nhận lượng khách tăng cao.

Một trong những điểm du lịch thu hút khách tham quan khi đến với Cà Mau những ngày đầu xuân là các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Tỉnh Cà Mau có nhiều cơ sở tín ngưỡng nổi tiếng như khu Quán Âm Phật Đài, chùa Giác Hoa, chùa Hưng Thiện, nhà thờ Tắc Sậy…

Ghi nhận tại Quán Âm Phật Đài (phường Hiệp Thành) từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, mỗi ngày có hàng chục ngàn du khách từ các nơi đổ về viếng chùa, cầu may mắn, bình an trong năm mới.

Chị Vương Lâm Ái Như đến từ tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, Tết Bính Ngọ này gia đình chị quyết định du xuân Cà Mau.

Chị Như đánh giá, du lịch Cà Mau có rất nhiều tiềm năng để phát triển trở thành trung tâm du lịch của vùng, thậm chí là cả quốc gia bởi có nhiều sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn.

Du khách không chỉ tham quan rừng, biển mà còn có các nhà cổ, cơ sở thờ tự, tín ngưỡng có kiến trúc cảnh quan đẹp, gắn với đó là những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn.

Chị Như không chỉ ấn tượng với thiên nhiên trong lành, lòng người hiếu khách mà còn ở ẩm thực ngon, đa dạng và nhất là không có tình trạng “chặt chém” du khách.

Trong tương lai gần, chị Như cho biết gia đình sẽ sớm quay trở lại Cà Mau bởi hai ngày Tết là chưa đủ để khám phá hết những điểm đến tiêu biểu của đất và người vùng địa đầu cực Nam của Tổ quốc.

Bên cạnh các điểm du lịch văn hóa tâm linh, loại hình du lịch sinh thái cộng đồng cũng thu hút rất đông khách du xuân tại Cà Mau.

Tại Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau hay dọc theo tuyến biển trên địa bàn phường Hiệp Thành, xã Vĩnh Hậu… các điểm du lịch sinh thái ghi nhận lượng du khách tăng mạnh.

Khu du lịch điện gió Hòa Bình 1 (xã Vĩnh Hậu) của Công ty Cổ phần Đầu tư điện gió Hòa Bình 1 trở nên quá tải vì du khách quá đông. Nhiều du khách đến tham quan phải đợi rất lâu mới có xe điện phục vụ di chuyển ra ngoài các tua - bin điện gió. Mặc dù vậy ai cũng vui vẻ chờ vì đến lượt mình.

Ông Hoàng Văn Cường, Giám đốc điều hành Khu du lịch điện gió Hòa Bình 1 chia sẻ: Từ một dự án công nghiệp thuần túy khai thác năng lượng gió cung cấp điện, công ty đã kết hợp tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, trở thành điểm tham quan độc đáo, thân thiện với môi trường.

Du khách thích thú trải nghiệm đi xuồng giữa vùng rừng ngập mặn Đất Mũi Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Từ khi đưa vào khai thác đến nay, lượng khách đến tham quan khu du lịch ngày càng tăng. Riêng trong những ngày xuân Bính Ngọ, mỗi ngày có không dưới 5.000 lượt du khách đến tham quan.

Du khách đến đây, ngoài tham quan và chụp ảnh cùng các tua-bin gió còn được chèo thuyền ngắm rừng ngập mặn; câu cá, đạp xe trải nghiệm…

Tương tự, tại điểm du lịch cộng đồng Bánh xèo A Mật (phường Hiệp Thành), anh Tạ Công Danh, chủ cơ sở cho biết từ sáng đến tối mịt, lúc nào cũng đông du khách. Cơ sở phải tăng cường thêm nhân lực cũng như bàn ghế, nhưng cũng không đáp ứng hết do lượng du khách quá đông. Nhiều du khách phải chuyển sang những điểm du lịch khác vì không còn chỗ.

Chị Lê Hải Loan, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ đoàn khách của gia đình hơn 20 người dù đã đặt chỗ từ trước nhưng vẫn phải chờ khá lâu vì khách quá đông.

Chị Loan cho biết, du khách đến đây chủ yếu thưởng thức bánh xèo, gỏi cuốn, các loại hải sản như tôm, cua, ghẹ, nghêu, sò… Đặc biệt, bánh xèo là sản phẩm chủ lực của các điểm du lịch tại Vườn nhãn cổ.

Một cái bánh xèo tại quán A Mật dịp Tết này có giá 85.000 đồng; theo chị Loan, với mức giá này là khá hợp lý vì một cái bánh xèo trung bình phải 3-4 người mới ăn hết; ăn thêm hai cái gỏi cuốn và vài con nghêu là bụng đã no. Vì vậy, cả nhà ăn no nhưng cũng không phải trả nhiều tiền.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng con tôm lớn nhất Việt Nam được trang hoàng lộng lẫy, trở thành điểm nhấn lan tỏa thông điệp về một địa phương đang hiện thực hóa khát vọng vươn mình ra biển lớn. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Với nhiều du khách khi đến tham quan Cà Mau, hai điểm đến khó có thể bỏ qua là Quảng trường Hùng Vương - có biểu tượng cây đàn kìm và Quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng con tôm lớn nhất Việt Nam.

Tại hai địa điểm này, ngày thường đã đẹp, trong những ngày xuân về, Tết đến lại càng lộng lẫy hơn với nhiều tiểu cảnh được trang trí công phu, lan tỏa thông điệp về một Cà Mau đang hiện thực hóa khát vọng vươn xa.

Chị Trần Bảo Ngọc, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, chị đã đến Cà Mau nhiều lần và lần nào cũng tranh thủ ghé qua Quảng trường Hùng Vương để chụp ảnh.

Chị Ngọc cho biết, điểm nhấn trên Quảng trường Hùng Vương ngoài biểu tượng cây đàn kìm, tòa nhà hình khối ba nón lá còn là những tiểu cảnh được làm công phu, rất đẹp.

Ngoài linh vật ngựa, những tiểu cảnh truyền thống như quả dưa hấu, bánh chưng, bánh tét, mai vàng… cùng với đó là hình ảnh thiêng liêng của cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trong nắng xuân.

Du khách đến Cà Mau những ngày đầu Xuân này có nhiều sự lựa chọn, có thể tự do tìm đến các điểm tham quan du lịch nhưng cũng có lựa chọn khác là đăng ký các tour, tuyến do đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã chủ động xây dựng sản phẩm đặc thù, kết nối tour từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc về Cà Mau, trong đó hành trình kết hợp tham quan Đất Mũi, khám phá rừng U Minh Hạ, Quảng trường Phan Ngọc Hiển, Điện gió Hòa Bình 1, nhà Công tử Bạc Liêu, Chùa Xiêm Cán…cùng với đó là thưởng thức ẩm thực địa phương.

Ông Trần Văn Thảo, Giám đốc Vietravel chi nhánh Cà Mau, cho biết Tết Bính Ngọ 2026, doanh nghiệp tập trung khai thác dòng sản phẩm "du lịch xanh", góp phần quảng bá hình ảnh Cà Mau là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc. Doanh nghiệp cũng làm mới dịch vụ, sản phẩm du lịch trong dịp Tết nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách nhất là đối với nhóm du lịch gia đình, du lịch theo nhóm nhỏ.

Mặc dù lượng khách du xuân Cà Mau rất đông nhưng theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, do có sự chuẩn bị chu đáo từ các cấp chính quyền, ngành chức năng và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ nên tình hình được kiểm soát tốt.

Ông Lý Vũ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh Cà Mau ban hành nhiều kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân gắn với quảng bá, thu hút du lịch.

“Những điểm đến như: Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Quán Âm Phật SSài, Chùa Giác Hoa, chùa Hưng Thiện, nhà thờ Tắc Sậy…. được dự báo thu hút đông đảo du khách trong những ngày đầu năm mới. Do đó, ngành đã làm việc trực tiếp với từng cơ sở để xây dựng các gói kích cầu phù hợp; đồng thời tăng cường kiểm tra giá cả, an ninh trật tự để đảm bảo môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp”, ông Lý Vỹ Triều Dương cho biết.

Dòng người đổ về viếng chùa, cầu may mắn, bình an trong những ngày đầu xuân đã tạo nên một không khí rộn ràng, đậm chất nhân văn. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Tỉnh Cà Mau là địa phương sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế nổi bật để phát triển du lịch, đặc biệt là hai loại hình chủ lực: du lịch sinh thái và du lịch văn hóa - tâm linh.

Về du lịch sinh thái, Cà Mau có hệ sinh thái đa dạng, đặc thù, với hai vùng sinh thái mặn và ngọt, tiêu biểu là Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và Vườn quốc gia U Minh Hạ được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới.

Cùng với đó là mạng lưới điểm du lịch sinh thái, cộng đồng ngày càng mở rộng, gắn với sản xuất nông nghiệp, thủy sản và bảo tồn thiên nhiên như các dự án điện gió, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ ven biển, các điểm du lịch sinh thái tại U Minh Hạ, Cà Mau - Eco, Hoa rừng U Minh, Sông Trẹm, Mười Ngọt, các dự án du lịch gắn với tham quan điện gió và hệ sinh thái rừng ven biển, các cánh đồng muối…

Các điểm đến này không chỉ góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên đặc sắc mà còn tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm sinh hoạt đời thường, văn hóa bản địa và tham gia các hoạt động nông nghiệp, đánh bắt truyền thống, thân thiện với môi trường.

Về du lịch văn hóa - tâm linh, Cà Mau được xác định là một trong những cái nôi của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ - di sản văn hóa được UNESCO vinh danh, với các công trình mang tính biểu tượng như: Khu Lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sỹ Cao Văn Lầu, Nhà hát Cao Văn Lầu (Nhà hát ba nón lá), Quảng trường Hùng Vương…

Bên cạnh đó, tỉnh có hệ thống di tích, công trình tôn giáo-tín ngưỡng có giá trị đặc biệt, tiêu biểu như: Quán Âm Phật Đài, Nhà thờ Tắc Sậy, Chùa Hưng Thiện, Chùa Xiêm Cán… cùng các lễ hội truyền thống đặc sắc như lễ hội Nghinh Ông, lễ hội dân gian Khmer, lễ vía Bà, vía Ông…

Với sự kết hợp hài hòa giữa tài nguyên thiên nhiên quý giá và văn hóa - tâm linh đặc sắc, tỉnh Cà Mau có đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn giá trị văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân.

Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Cà Mau xác định phát triển du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng, có vai trò dẫn dắt trong cơ cấu kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, nâng tầm vị thế của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tỉnh ưu tiên phát triển các loại hình du lịch chủ lực như: du lịch sinh thái, du lịch văn hóa-tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp-trải nghiệm, gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử cách mạng và tăng cường liên kết vùng, kết nối tour tuyến trong và ngoài nước.

Cà Mau sẽ tăng cường liên kết vùng trong phát triển du lịch, đặc biệt là với Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các địa phương có thế mạnh về phát triển du lịch; quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước vì một du lịch Cà Mau thân thiện, an toàn, hấp dẫn./.

