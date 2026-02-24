Du lịch Việt Nam trước vận hội mới của giai đoạn tăng trưởng cất cánh

Du lịch Việt đang đứng trước cơ hội bứt phá để khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế trong bối cảnh vận hội phát triển mới của đất nước. Đặc biệt, các chính sách cởi mở về thị thực và xuất nhập cảnh đã góp phần quan trọng nhằm tạo sức hút với khách quốc tế từ khắp nơi trên thế giới đến Việt Nam.

Những nền tảng chính sách mới hoàn thiện thời gian qua sẽ không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn, mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo đà cho du lịch tăng tốc, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Vì thế, việc hoàn thiện thể chế chính sách và kiến tạo môi trường phát triển thông thoáng, hiện đại đang trở thành yêu cầu then chốt cho toàn ngành.

Những đòn bẩy tạo bứt phá

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia nhận định việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch theo Quyết định số 1532/QĐ-TTg ngày 15/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những dấu ấn quan trọng của toàn ngành.

Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2026 và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, cơ chế phối hợp liên ngành cũng được củng cố, bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, xử lý kịp thời những vấn đề liên ngành của du lịch, tạo nền tảng quan trọng triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch trong tình hình mới.

Đáng chú ý, Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 10/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số thể hiện sự quan tâm cao của người đứng đầu Chính phủ đối với ngành.

Hội kéo lửa, thổi cơm thi làng Thị Cấm thu hút đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Trong đó nhấn mạnh đến kích cầu thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời yêu cầu các bộ, địa phương vào cuộc quyết liệt, tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, hạ tầng, nhân lực...

Ngành du lịch cũng đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 382/QĐ-TTg ngày 21/02/2025 về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Văn bản xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương. Qua đó, Chính phủ tạo khung thống nhất để huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, sản phẩm và thị trường du lịch.

Quyết định mở rộng diện miễn thị thực, gia tăng ưu đãi cho các thị trường trọng điểm, bổ sung cửa khẩu áp dụng thị thực điện tử… vừa góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Việt Nam, vừa thể hiện tư duy quản lý linh hoạt, hội nhập và lấy du khách làm trung tâm.

Các chính sách thị thực được ví như “đòn bẩy mềm” để thu hút khách quốc tế và có ý nghĩa đặc biệt trong kích cầu các thị trường nguồn chất lượng cao, lưu trú dài ngày, chi tiêu lớn, qua đó tăng nguồn thu và lan tỏa sang các lĩnh vực hàng không, lưu trú, bán lẻ, dịch vụ, đồng thời cơ chế ưu đãi có chọn lọc cho đối tượng đặc biệt góp phần thu hút đầu tư, chuyên gia, khách MICE.

Bên cạnh đó, nhiều thủ tục trong lĩnh vực lữ hành, hướng dẫn viên, cơ sở lưu trú được rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa. Đặc biệt, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025 cùng các quy định phân định rõ thẩm quyền, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực du lịch đã tạo điều kiện để bộ máy quản lý ở địa phương vận hành linh hoạt, sát thực tiễn hơn, tăng tính chủ động và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đông đảo Phật tử và du khách thập phương hành hương về Đền Mẫu Tây Thiên. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Vận hội mới, chiến lược mới

Năm 2026 được xác định là mốc thời gian quan trọng của toàn ngành du lịch. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách tiếp tục được đẩy mạnh với trọng tâm là tham mưu sửa đổi Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Luật Du lịch 2017 sau gần 10 năm thực hiện đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho quản lý và phát triển ngành du lịch. Song, bối cảnh mới của chuyển đổi số, kinh tế nền tảng, du lịch xanh, du lịch thông minh, cùng sự xuất hiện của mô hình kinh doanh mới đang đặt ra nhiều yêu cầu vượt ngoài khung luật hiện hành.

Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung luật trong năm 2026 mang ý nghĩa cấp thiết, hình thành khung pháp lý hiện đại, qua đó giúp ngành du lịch Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thích ứng xu thế toàn cầu và phát triển thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ngành du lịch cần định hình lại khung giải pháp chiến lược phát triển trong thời kỳ mới, đưa du lịch trở thành một động lực tăng trưởng trụ cột nhằm góp phần vào thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.

Với đặc thù là một ngành kinh tế tổng hợp, du lịch sẽ đóng vai trò lan tỏa kích cầu, tạo ra giá trị gia tăng cho hàng loạt ngành, lĩnh vực khác như thương mại, hàng không, bất động sản nghỉ dưỡng, đường sắt, nông nghiệp, y tế, dịch vụ số, tài chính...

Thực hiện nghi Lễ Hạ nêu ở Thế Miếu trong Đại Nội Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh khẳng định trong bối cảnh mới, toàn ngành cần tập trung vào mô hình tăng trưởng dựa trên giá trị gia tăng cao, chất lượng dịch vụ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững; xác định rõ thị trường mục tiêu, phân khúc khách chi tiêu cao, sản phẩm chủ lực và không gian phát triển theo vùng động lực, đồng thời, tạo cơ sở để tái cấu trúc đầu tư, hạ tầng, nguồn nhân lực và chuyển đổi số toàn ngành.

Bên cạnh đó, việc ranh giới hành chính được nới rộng đã giúp hình thành các vùng du lịch có tài nguyên đa dạng, từ đó thuận lợi quy hoạch chuỗi điểm đến, hành lang du lịch và sản phẩm theo chủ đề, giúp giảm tình trạng phát triển manh mún, tăng liên kết hạ tầng, dữ liệu và xúc tiến chung.

Theo các chuyên gia trong ngành, yêu cầu cấp thiết đặt ra là nghiên cứu tái cấu trúc không gian phát triển du lịch theo địa giới mới một cách bài bản và khoa học. Đây cũng là cơ hội hình thành các cực tăng trưởng du lịch mới, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên và năng lực cạnh tranh điểm đến theo vùng.

Với những dấu ấn phát triển đột phá trong năm 2025, du lịch đang bước vào thời kỳ mới cùng tiến trình phát triển của đất nước, đòi hỏi nền tảng thể chế chính sách được hoàn thiện, đổi mới tư duy quản lý và tầm nhìn chiến lược, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.

Khi hành lang pháp lý được củng cố, không gian phát triển được tái cấu trúc khoa học và các chính sách ngày càng hướng tới thị trường, doanh nghiệp và du khách, ngành du lịch sẽ có thêm điều kiện, cơ sở để tăng tốc bứt phá trong giai đoạn phát triển mới./.

