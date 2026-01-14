Du lịch Việt Nam 2026: Tầm nhìn mới cho chặng đường “kiến tạo phát triển”

Để tạo đà bứt phá cho du lịch Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết toàn ngành sẽ tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp du lịch cũng khẳng định một trong những mục tiêu quan trọng nhất là khai thác các trải nghiệm chuyên biệt mang tính cá nhân hóa cho dòng khách sang.

Tầm nhìn của doanh nghiệp

Năm 2025, ngành du lịch đã để lại dấu ấn của một năm “bội thu” với những con số tăng trưởng ấn tượng (đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa đạt 137 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch vượt mốc một triệu tỷ đồng). Kết quả tích cực này đến từ chiến lược đa dạng hóa thị trường hiệu quả, không còn phụ thuộc quá lớn vào các thị trường truyền thống.

Các thị trường như Ấn Độ có bước nhảy vọt, hoạt động xúc tiến tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã góp phần giúp thương hiệu du lịch Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ thế giới. Đặc biệt, những đột phá về thể chế như chính sách e-visa thông thoáng và điều chỉnh giá điện cho cơ sở lưu trú đã trở thành “cú hích” cho cộng đồng doanh nghiệp bứt tốc.

Tổng giám đốc Flamingo Redtours, ông Nguyễn Công Hoan, cho rằng thành công của du lịch năm qua còn bởi lượng khách quốc tế đến Việt Nam giờ đây đã rải đều trong năm, ngay cả những tháng vốn là mùa thấp điểm. Không chỉ tập trung ở các thành phố biển mà dòng khách này đã lan tỏa đến các vùng di sản văn hóa như Hà Nội, Ninh Bình, Sa Pa, Hà Giang… giúp tạo thế cân bằng cho các vùng miền.

Công nghệ số là một trong những "bệ đỡ" để du lịch Việt bứt phá. (Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Trước mục tiêu của ngành du lịch trong năm 2026 là chuyển dịch từ số lượng sang chất lượng, thu hút tệp khách cao cấp, có mức chi mạnh tay, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, ông Cao Trí Dũng khẳng định tinh thần chung của các doanh nghiệp hiện nay là hướng đến khai thác sâu nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm, những yêu cầu chuyên biệt của khách sang.

Đón đầu xu hướng này, các trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc đang dẫn đầu trong hệ sinh thái sản phẩm sang và siêu sang, gắn liền với văn hóa bản địa. “Việc đầu tư chiều sâu vào các sản phẩm đặc thù như du lịch MICE (hội nghị, sự kiện), đám cưới cao cấp hay nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe chính là ‘chìa khóa vàng’ để kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách,” ông Cao Trí Dũng nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc Saigontourist chi nhánh Hà Nội, chia sẻ thực tế từ doanh nghiệp khi ghi nhận lượng khách trong những ngày đầu năm 2026 tăng trưởng 15-20%.

Trong khi đó, chiến lược của Saigontourist hiện tập trung vào dòng khách “inbound” đi bằng tàu biển và hàng không với những đòi hỏi khắt khe về chất lượng. Giám đốc Saigontourist chi nhánh Hà Nội, bà Nguyễn Hoài Thu nhận định để khách trở lại nhiều lần, du lịch Việt cần thay đổi tư duy từ cho khách “đi xem” bằng những “trải nghiệm sâu” như trực tiếp tham gia vào các hoạt động làng nghề, nông nghiệp, ẩm thực địa phương…

Theo đại diện các đơn vị lữ hành, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa cùng việc bảo vệ môi trường cần đặc biệt lưu ý trong phát triển du lịch. Bởi muốn bền vững, du lịch xanh gắn với trách nhiệm phải trở thành hành động thực tế ở mỗi địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư chứ không chỉ dừng ở hô hào khẩu hiệu.

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc trên chuyến tàu di sản - sản phẩm du lịch độc đáo của Hà Nội. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Chính sự đồng thuận giữa Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp trong việc nâng cao ý thức cộng đồng sẽ giúp Việt Nam bứt phá trước những thách thức về nhân lực và hạ tầng sau đại dịch COVID-19.

Cách tiếp cận mới toàn ngành

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2025, dự báo tình hình thế giới và trong nước, lãnh đạo ngành đưa ra mục tiêu năm 2026 sẽ đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu khoảng 1.125 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, các nhiệm vụ mà ngành sẽ tập trung bao gồm: tham mưu hoàn thiện thể chế theo hướng “kiến tạo phát triển,” sửa đổi Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nghiên cứu, tham mưu ban hành “chính sách, cơ chế đột phá” về tạo thuận lợi thu hút khách quốc tế và hoạt động kinh doanh du lịch, kết nối với hàng không, nông nghiệp, đường sắt.

Đặc biệt, du lịch tiếp tục định hướng phát triển đi vào chiều sâu, chất lượng, chuyên nghiệp, bền vững; xây dựng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, đa dạng trên cơ sở lợi thế cạnh tranh gắn với phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc; thúc đẩy thực hiện hiệu quả cơ chế điều phối liên vùng trong hoạt động du lịch; cơ cấu lại thị trường để phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Việt Nam và xu thế toàn cầu;

Toàn ngành cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác công - tư, huy động các nguồn lực xã hội trong nước và quốc tế để đầu tư phát triển du lịch; tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, tạo dựng môi trường du lịch văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức trong quảng bá xúc tiến định vị thương hiệu du lịch quốc gia; phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, các nền tảng số kết nối hệ thống thông tin phục vụ cho công tác hoạch định chính sách và điều hành, quản lý nhà nước và phục vụ doanh nghiệp, khách du lịch trong nước, quốc tế.

Tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống để góp phần phát triển du lịch. (Ảnh: Cục Du lịch quốc gia)

Nhằm định hướng cho ngành du lịch thực sự bứt phá, phát triển bền vững và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số năm 2026, tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch vừa diễn ra hôm qua (ngày 13/1), Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu cần có cách tiếp cận mới, chuyển từ tư duy phục hồi sang tư duy tăng trưởng, cạnh tranh và phát triển bền vững.

Muốn làm được điều đó, theo Phó Thủ tướng du lịch Việt cần tập trung xử lý những điểm nghẽn, những điểm còn hạn chế, bất cập và phải có các giải pháp đột phá. Về các nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, trong đó cụ thể hóa Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó có nội dung tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát lại các luật, các văn bản quy phạm pháp luật, nếu còn bất cập thì đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo phát triển; rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống du lịch bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tập trung nguồn lực quảng bá vào các phân khúc thị trường khách chi tiêu cao và các thị trường mới có tiềm năng…

Đẩy mạnh ngoại giao văn hóa và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cá nhân hóa nội dung quảng bá phù hợp với từng thị trường mục tiêu. Bên cạnh đó, định hướng các địa phương và doanh nghiệp phát triển các dòng sản phẩm du lịch cao cấp phù hợp thế mạnh mỗi địa phương như du lịch xanh, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE, golf… nhằm nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam…

Du khách Hàn Quốc mặc áo dài Việt Nam và tìm hiểu về di sản Tranh Đông Hồ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2026, các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm cao và hành động quyết liệt hơn, phối hợp chặt chẽ, có chương trình, kế hoạch cụ thể trên tinh thần "sáu rõ," đồng thời khắc phục hạn chế, khó khăn, phấn đấu đạt và vượt các nhiệm vụ được giao về du lịch./.

