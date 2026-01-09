Du lịch Việt Nam 2026: Kế hoạch bứt phá với hệ sinh thái sản phẩm trọng tâm

Mức tăng trưởng 21% của du lịch Việt Nam năm 2025 được lãnh đạo ngành đánh giá mang ý nghĩa sâu sắc trên nhiều khía cạnh, đặc biệt thể hiện sức bật và khả năng phục hồi vượt trội, khẳng định vị thế cạnh tranh toàn cầu.

Giữa bối cảnh toàn cầu vẫn còn đầy biến động và khó khăn, bất ổn chính trị, lạm phát cao, du lịch phục hồi không đồng đều… con số 21% kể trên không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để toàn ngành nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

Khơi thông nhiều điểm nghẽn

Kết quả bứt phá của du lịch Việt trong năm 2025 một phần đến từ việc các cơ chế, chính sách mang tính đột phá, trong đó “nút thắt” về thị thực tiếp tục được hoàn thiện, khơi thông. Không chỉ mở rộng diện miễn thị thực đơn phương, triển khai thị thực điện tử cho công dân tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, khách quốc tế còn được kéo dài thời hạn lưu trú. Những điều chỉnh kịp thời này đã góp phần tạo lợi thế cạnh tranh cho du lịch nước nhà.

Cùng với đó, các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp du lịch cũng được ban hành và triển khai, như giảm phí thẩm định cấp phép kinh doanh lữ hành, áp dụng giá bán điện cho cơ sở lưu trú du lịch tương đương lĩnh vực sản xuất, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, minh bạch… đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, mở rộng hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đặc biệt, đổi mới cách thức xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng gắn kết với văn hóa nghệ thuật, điện ảnh và truyền thông số theo hướng chuyên nghiệp và có trọng tâm, trở thành điểm sáng trong hoạt động của ngành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ghi dấu ấn với chuỗi chương trình quảng bá tại châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia; tham gia các hội chợ toàn cầu như ITB Berlin, WTM London... Hoạt động truyền thông số có bước đột phá. Website vietnam.travel của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vươn lên xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam đang dần khẳng định là “điểm đến được lựa chọn” trên bản đồ du lịch toàn cầu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sau thời gian chưa định hình được sản phẩm chiến lược, ngành du lịch đã tập trung phát triển sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng như du lịch đêm, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch nông thôn, du lịch golf, du lịch ẩm thực… nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu khách hàng.

Với những nỗ lực đó, lần đầu tiên trong lịch sử phát triển của ngành, năm 2025 du lịch Việt đã phục vụ khoảng 135,5 triệu lượt khách nội địa, thu hút gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế (tăng hơn 20% so với năm 2024 và vượt mức trước đại dịch COVID-19); tổng doanh thu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

Trong bối cảnh GDP cả nước năm 2025 tăng 8,02%, khu vực dịch vụ được các cơ quan chuyên môn đánh giá tăng trưởng cao và đóng góp hơn một nửa vào mức tăng chung của nền kinh tế. Trong đó, du lịch được đặt ở vị thế là một động lực quan trọng của “bức tranh” chung.

Hệ sinh thái sản phẩm trọng tâm

Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng doanh thu khoảng 1.125 nghìn tỷ đồng (khoảng 43 tỷ USD). Con số cho thấy quyết tâm đưa du lịch vươn lên thành ngành kinh tế mũi nhọn theo mục tiêu của Chính phủ.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh toàn cầu cạnh tranh khốc liệt, lại tiềm ẩn rủi ro từ những tác động tiêu cực của môi trường và nhu cầu du lịch bền vững ngày càng cao, lãnh đạo ngành khẳng định quyết tâm sẽ tập trung vào con đường phát triển du lịch xanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, và mở rộng xúc tiến các thị trường để bứt phá.

Dịch vụ du lịch Việt sẽ chuyển mình mạnh mẽ với "bệ đỡ" của công nghệ số. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh cho biết trong năm 2026 sẽ tập trung vào những dòng sản phẩm chính là du lịch văn hóa, du lịch dựa vào tự nhiên, du lịch biển đảo, và du lịch tham quan thành phố.

Cục trưởng cho biết: “Bên cạnh những sản phẩm du lịch truyền thống kể trên, các địa phương, doanh nghiệp đang chú trọng đầu tư vào những sản phẩm sáng tạo, sản phẩm du lịch thông minh, sản phẩm du lịch xanh như những chương trình du lịch thiện nguyện, du lịch bảo vệ môi trường, du lịch tham quan phim trường, du lịch nông nghiệp-nông thôn, âm nhạc đường phố, du lịch học tập tham gia quân ngũ... các chương trình, ứng dụng du lịch thực tế ảo, hệ thống thuyết minh tự động…”

Tiếp tục đà bứt phá trong năm mới, gần đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo đẩy mạnh các sản phẩm du lịch mới gắn với ứng dụng công nghiệp văn hóa và phối hợp với Bộ Y tế xây dựng sản phẩm du lịch y tế, khám chữa bệnh.

“Để mở rộng và thu hút khách du lịch có khả năng chi tiêu cao, Việt Nam cũng đang nghiên cứu, xây dựng những sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch cao cấp, đặc biệt là sản phẩm dành riêng cho khách du lịch Hồi giáo,” Cục trưởng nhấn mạnh./.

Năm 2025, Việt Nam được World Travel Awards vinh danh là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới,” “Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á” và “Điểm đến golf hàng đầu châu Á,” cùng hàng chục giải thưởng dành cho các địa phương, doanh nghiệp du lịch, hàng không, khu nghỉ dưỡng. Những danh hiệu đang dần khẳng định Việt Nam là “điểm đến được lựa chọn” trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Du lịch Việt chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược “đa giá trị” tới năm 2030 Toàn bộ chiến lược được đặt trong định hướng phát triển du lịch bền vững, gắn bảo tồn và phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, thân thiện với môi trường...