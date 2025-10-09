Cách nào để phát triển hệ sinh thái du lịch bền vững, linh hoạt từ hợp tác công-tư?

Hệ sinh thái du lịch vốn là ngành kinh tế tổng hợp, có sự liên kết chặt chẽ với nhiều lĩnh vực khác nhau, do đó hợp tác công-tư trở nên đặc biệt cần thiết để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả. Việc nhà nước-doanh nghiệp-cộng đồng cùng “bắt tay” không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn góp phần kiến tạo một diện mạo phát triển bền vững, cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn tài nguyên và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đó cũng là lý do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka tổ chức Hội thảo “Phát triển và quảng bá điểm đến du lịch thông qua hợp tác công-tư” vào ngày 9/10, tại Hà Nội.

Giải pháp chiến lược kết nối các nguồn lực

Ngành Du lịch Việt Nam đang trải qua giai đoạn phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực cả về chất lượng dịch vụ lẫn sức hút quốc tế, đồng thời nỗ lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng mà Chính phủ đã đặt ra. Trên hành trình đó, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khẳng định hợp tác công-tư không đơn thuần là chiến lược đối phó với khó khăn, mà là động lực phát triển bền vững, giúp kết hợp sức mạnh của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng để tối ưu nguồn lực.

Mô hình này không chỉ giúp xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch thông minh, phù hợp với xu hướng thị trường, mà còn mở ra cơ hội để phát triển và quảng bá điểm đến mới, nâng cao trải nghiệm du khách.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hoa Mai tại sự kiện. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết, đối với du lịch Việt Nam, tăng cường hợp tác công-tư là một trong những giải pháp then chốt để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cũng như Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về phục hồi và tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

“Hợp tác công-tư là giải pháp chiến lược vừa giúp huy động tối đa nguồn lực xã hội, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp và cộng đồng tham gia sâu hơn vào phát triển sản phẩm, dịch vụ. Cơ chế hài hòa lợi ích và phân bổ rủi ro này góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới,” bà Mai Hoa nhấn mạnh.

Lãnh đạo ngành khẳng định Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam luôn coi doanh nghiệp là đối tác quan trọng trong tiến trình phát triển ngành. Nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và địa phương chủ trì đã có sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, khách sạn, đại lý du lịch trực tuyến (OTA) và Hiệp hội Du lịch.

Giám đốc Traveloka Việt Nam, bà Huỳnh Thị Mai Thy chia sẻ: “Câu chuyện du lịch của Việt Nam là minh chứng cho sự tăng trưởng ấn tượng và tiềm năng to lớn. Chúng tôi rất vinh dự được góp một phần trong sự thành công ấy. Thông qua hợp tác với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các đối tác địa phương, Traveloka mong muốn mở ra thêm nhiều cơ hội để du khách khám phá nét đẹp văn hóa đa dạng cùng với thiên nhiên tươi đẹp của đất nước, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của một hệ sinh thái du lịch năng động, bền vững, mang lại lợi ích cho cộng đồng và doanh nghiệp địa phương.”

Việc tiếp nối mối quan hệ hợp tác này sẽ tập trung thúc đẩy các lĩnh vực chiến lược trọng điểm, bao gồm quảng bá các điểm đến nổi bật của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đồng thời mở rộng sang các tỉnh, thành khác.

“Việt Nam sở hữu kho tàng văn hóa, thiên nhiên và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe phong phú, ngày càng thu hút du khách toàn cầu. Cùng với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chúng tôi mong muốn những trải nghiệm này được quảng bá sâu rộng và phát triển một cách bền vững, góp phần giúp Việt Nam duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu không ngừng đổi mới,” bà Thy nói thêm.

Giám đốc Traveloka Việt Nam, bà Huỳnh Thị Mai Thy chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Là đối tác công nghệ đồng hành cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Traveloka đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của doanh nghiệp trong chuyển đổi số và xúc tiến quảng bá điểm đến.

Thời gian qua, nền tảng này đã hợp tác cùng nhiều địa phương triển khai các chương trình kích cầu và quảng bá điểm đến hiệu quả. Tại Đà Nẵng, chương trình “Enjoy Đà Nẵng 2024” đã phát hành hàng ngàn voucher du lịch bao gồm vé máy bay, phòng khách sạn và điểm tham quan, góp phần gia tăng đáng kể lượng khách và nâng cao mức độ hài lòng của du khách. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình e-voucher năm 2025 với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng đã được triển khai, kết nối các khách sạn, nhà hàng, spa và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong một hệ sinh thái số đồng bộ…

Hợp tác công-tư thế nào cho hiệu quả?

Tại hội thảo, các đại biểu phân tích những thách thức đặt ra trong bối cảnh du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ 2 con số (tăng trưởng 21% trước đại dịch), từ áp lực hạ tầng, quản lý điểm đến tới yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo phát triển hài hòa với môi trường và cộng đồng. Xu hướng thay đổi trong hành vi và nhu cầu trải nghiệm của du khách cũng được phân tích, với sự chuyển dịch dần sang các sản phẩm du lịch xanh, du lịch thông minh, du lịch gắn với sức khỏe và văn hóa bản địa.

Các ý kiến cũng đề xuất chiến lược dài hạn cần tập trung vào đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng cường quảng bá quốc tế và gắn kết chặt chẽ hơn giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm kiến tạo hệ sinh thái du lịch phát triển bền vững và toàn diện.

Các chuyên gia trong phiên thảo luận sáng nay. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Các chuyên gia nhận định thực tế hiện nay, cơ chế chia sẻ rủi ro và lợi ích giữa các bên vẫn chưa thực sự hài hòa, khiến doanh nghiệp tư nhân còn e ngại khi tham gia các dự án, nguồn lực xã hội chưa được huy động một cách toàn diện, nhiều dự án hợp tác chưa có công cụ đo lường hiệu quả... Bên cạnh đó, phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ còn vướng mắc về vốn, năng lực quản trị và tiếp cận thông tin, khiến việc tham gia chuỗi hợp tác công-tư còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác công-tư, theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, cần tăng cường minh bạch, đẩy mạnh chia sẻ thông tin, có cơ chế đánh giá hiệu quả, đồng thời mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch thuộc nhiều lĩnh vực, quy mô khác nhau cùng tham gia. Bởi chỉ khi lợi ích giữa nhà nước-doanh nghiệp-cộng đồng được hài hòa, thì hợp tác công-tư mới thực sự bền vững, thiết thực và lâu dài cho ngành du lịch nước nhà.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đối tác công nghệ như Traveloka, với các sáng kiến e-voucher kích cầu, chiến dịch quảng bá điểm đến và mô hình hợp tác số cùng các địa phương đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của doanh nghiệp OTA (đại lý du lịch trực tuyến) trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xúc tiến quảng bá du lịch. Những kết quả này là minh chứng sinh động cho tiềm năng và hiệu quả thực chất của hợp tác công-tư trong ngành du lịch Việt Nam.

Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được, bà Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng cơ chế hợp tác công-tư toàn diện hơn, thực chất và linh hoạt hơn.

Lễ ký kết Phụ lục Bản ghi nhớ hợp tác giữa Traveloka và Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tại sự kiện. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Cục sẽ tăng cường vai trò điều phối, tạo dựng không gian đối thoại thường xuyên giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hiệp hội; đồng thời đưa ra định hướng cụ thể cho các mô hình hợp tác công-tư trong xúc tiến, quảng bá, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù. Cục sẽ khuyến khích các địa phương tăng cường xã hội hóa nguồn lực và đẩy mạnh hợp tác với các nền tảng công nghệ, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và khách sạn để triển khai các chiến dịch quảng bá chung quy mô lớn, bao gồm cả xúc tiến thị trường trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, trong giai đoạn tới, Cục sẽ khai thác mạnh mẽ hơn vai trò của các nền tảng OTA như một kênh chiến lược trong xúc tiến quảng bá, phân tích thị trường và nghiên cứu hành vi du khách. Các OTA với lợi thế dữ liệu lớn và tốc độ cập nhật xu hướng sẽ giúp Cục định hướng chính xác hơn các chiến dịch truyền thông và tiếp thị theo từng thị trường, từng nhóm khách và xu hướng du lịch mới./.

Trong khuôn khổ Hội thảo cũng diễn ra Lễ ký kết Phụ lục Bản ghi nhớ hợp tác giữa Traveloka và Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, mở ra nhiều chương trình xúc tiến và kích cầu du lịch quốc tế cho thành phố trong Quý IV/2025 đồng thời khẳng định vai trò ngày càng lớn của các doanh nghiệp công nghệ trong phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh.

