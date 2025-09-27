Du lịch toàn cầu bứt tốc với hành trình chuyển đổi xanh và bền vững

Ngày Du lịch Thế giới 27/9 hàng năm là sự kiện quan trọng hàng đầu của du lịch toàn cầu, với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của ngành trong đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội, chính trị.

Năm nay, chủ đề “Du lịch và Chuyển đổi bền vững” được lựa chọn nhằm nhấn mạnh tiềm năng của công nghiệp không khói như một tác nhân thúc đẩy sự thay đổi tích cực. Song, để hiện thực hóa tiềm năng ấy, câu chuyện không nằm ở tăng trưởng đơn thuần.

Biến tiềm năng thành động lực phát triển

Các chuyên gia cho rằng muốn biến tiềm năng thành động lực phát triển, trở thành thế mạnh cho tăng trưởng bền vững, ngành du lịch thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cần quản trị hiệu quả, quy hoạch chiến lược, cơ chế giám sát chặt chẽ và xác định rõ ưu tiên gắn với các mục tiêu phát triển bền vững dài hạn.

Những điểm đến gần gũi thiên nhiên mang dấu ấn văn hóa bản địa được du khách lựa chọn nhiều trong năm 2025. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bởi du lịch không chỉ là ngành kinh tế tổng hợp, mà còn góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, mang lại tri thức, việc làm và cơ hội mới cho tất cả. Vậy làm thế nào nắm bắt và khai thác những lợi ích này? Theo các chuyên gia từ Tổ chức Du lịch Thế giới, chúng ta cần tiếp cận chủ động và toàn diện, đặt tính bền vững, khả năng chống chịu và công bằng xã hội vào vị trí trung tâm của phát triển và hoạch định chính sách du lịch.

Nhân Ngày Du lịch Thế giới năm 2025, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (United Nations) António Manuel de Oliveira Guterres nhấn mạnh thông điệp: “Du lịch là động lực mạnh mẽ cho sự chuyển đổi bền vững. Ngành du lịch tạo ra việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương, hỗ trợ phát triển hạ tầng và đóng góp cho sự phát triển vượt xa các chỉ số GDP thông thường."

"Du lịch góp phần gắn kết con người và các vùng miền; xây dựng cầu nối giữa các nền văn hóa; gìn giữ truyền thống và khôi phục di sản văn hóa. Du lịch nhắc nhở chúng ta về tính nhân văn chung của nhân loại cũng như sự phong phú của đa dạng văn hóa.”

Du lịch góp phần gắn kết con người và các vùng miền, xây dựng cầu nối giữa các nền văn hóa... (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng lưu ý, du lịch nếu không được định hướng đúng đắn cũng có thể gây tổn hại đến chính những địa phương và cộng đồng. Khi thế giới đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu và tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng, điều cấp thiết hơn bao giờ hết là cần có những hành động quyết liệt, khẩn trương và bền vững, đặt con người ở vị trí trung tâm, với việc đầu tư vào giáo dục và kỹ năng, đặc biệt cho thanh niên, phụ nữ và các cộng đồng yếu thế.

Những năm gần đây, quá trình số hóa và các mô hình kinh doanh sáng tạo đã mở ra nhiều cơ hội. Do đó, việc hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cũng như các công ty khởi nghiệp, đặc biệt các công ty do phụ nữ và thanh niên lãnh đạo có thể đóng góp quan trọng vào đa dạng hóa kinh tế bền vững.

Theo định hướng từ tài liệu Nguyên tắc Đầu tư Du lịch Bền vững của UN Tourism, khu vực công-tư phải hợp tác để gắn kết tăng trưởng với các mục tiêu khí hậu, tác động xã hội và đổi mới sáng tạo.

Các bên liên quan trong ngành du lịch cần quản lý có trách nhiệm đối với các tài nguyên thiên nhiên, bằng cách giảm thiểu tác động đến du lịch thông qua cắt giảm lượng khí thải, bảo tồn đa dạng sinh học và đầu tư vào cơ sở hạ tầng bền vững… Hành động này là một trong những yếu tố cốt lõi nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái và đảm bảo tài nguyên được lưu giữ cho các thế hệ tương lai.

Du lịch Việt Nam tăng trưởng cao nhất bất chấp những thách thức toàn cầu. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Du lịch bứt tốc xanh, bền vững

Nhân dịp Ngày Du lịch Thế giới, Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism) Zurab Pololikashvili khẳng định việc cùng nhau ghi nhận và tôn vinh sức mạnh đặc biệt của ngành du lịch trong việc kiến tạo những chuyển biến tích cực ở mọi cấp độ của xã hội, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những thách thức và áp lực chưa từng có tiền lệ.

Ông Zurab Pololikashvili đặc biệt nhấn mạnh: “Tiến trình chuyển đổi bền vững thông qua du lịch chỉ có thể trở thành hiện thực khi chúng ta mở rộng không gian cho các ý tưởng sáng tạo. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải định hình lại mô hình kinh doanh, lấy các giá trị cốt lõi làm nền tảng, chứ không chỉ đặt nặng mục tiêu lợi nhuận.”

Bên cạnh đó, Tổng thư ký UN Tourism cũng cho rằng việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp, đầu tư vào giáo dục, đào tạo kỹ năng nghề, cũng như phát triển nguồn nhân lực trẻ là những yếu tố then chốt, bảo đảm cho sự phát triển bền vững lâu dài của ngành.

Trong bối cảnh ngày càng nảy sinh nhiều thách thức, Ngày Du lịch Thế giới 2025 coi du lịch như một tác nhân tạo ra những thay đổi tích cực. Du lịch được xác định là chất xúc tác cho tiến bộ xã hội, mang lại giáo dục, việc làm và tạo ra cơ hội mới cho tất cả

Đồng thuận với quan điểm, góc nhìn của các chuyên gia thế giới và xu hướng toàn cầu, Cục trưởng Cục du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh khẳng định đã đến lúc du lịch Việt Nam phải bứt tốc theo hướng xanh, bền vững, ứng dụng công nghệ số thúc đẩy đổi mới sáng tạo…

“Chính vì vậy, đây cũng là những tiêu chí được lồng ghép xuyên suốt trong các hạng mục Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 được tổ chức đúng ngày Du lịch Thế giới (27/9) với thông điệp hưởng ứng chuyển đổi Du lịch bền vững do Tổ chức Du lịch của Liên hợp quốc (UN Tourism) phát động,” Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho hay./.

Du khách Việt sử dụng AI ngay cả khi đang đi du lịch. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

