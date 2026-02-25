Quảng Trị: Trạm Kiểm lâm Đakrông tiếp nhận cá thể rái cá quý hiếm

Ngày 25/2, Trạm Kiểm lâm Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể rái cá quý hiếm trong tình trạng sức khỏe yếu do học sinh phát hiện, bàn giao để chăm sóc, cứu hộ theo quy định.

Cụ thể, trước đó em Hồ Văn Xiếc, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Tà Long phát hiện một cá thể rái cá bên bờ suối trong tình trạng sức khỏe yếu.

Sau khi thông báo cho Ban Giám hiệu nhà trường, ngày 25/2, Trạm Kiểm lâm Đakrông đã đến tiếp nhận và đưa cá thể rái cá về chăm sóc.

Theo thông tin ban đầu, cá thể này thuộc Nhóm IB - động vật quý hiếm được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Trạm Kiểm lâm Đakrông sẽ chuyển cá thể rái cá đến trung tâm cứu hộ gần nhất để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Dịp này, đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền cho học sinh nhà trường về ý thức bảo vệ động vật hoang dã./.

