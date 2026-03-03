Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có thể vào sâu 60km trong tháng 3

Theo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, trong tháng 3/2026, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng gia tăng vào các kỳ triều cường từ nay đến 4/3 và từ ngày 18-24/3.

Dự báo ranh mặn 4 g/lít có thể lấn sâu tới khoảng 60km.

Ngành thủy lợi khuyến cáo các địa phương chủ động vận hành công trình, tích trữ nước ngọt để bảo đảm an toàn sản xuất và dân sinh trong cao điểm mùa khô.

Cụ thể, tại vùng các cửa sông Cửu Long, ranh mặn 4 g/lít có khả năng xâm nhập sâu từ 41-55km. So với tháng 3/2025, mức xâm nhập thấp hơn từ 5-7km; thấp hơn năm 2020 từ 10-23km và thấp hơn năm 2016 từ 8-12km.

Trong các ngày triều cường, độ mặn có thể ảnh hưởng đến khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi cách biển từ 45-55km.

Trên hệ thống sông Vàm Cỏ (Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây), ranh mặn 4 g/lít lớn nhất tháng 3/2026 dự báo ở mức 55-60km; thấp hơn tháng 3/2025 từ 5-7km; thấp hơn năm 2020 từ 40-48km và thấp hơn năm 2016 từ 35-42km.

Xâm nhập mặn có thể ảnh hưởng đến khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi cách biển từ 50-60km trong các đợt triều cường.

Riêng trên sông Cái Lớn, hệ thống cống Cái Lớn-Cái Bé hiện đã kiểm soát được xâm nhập mặn.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, địa phương đang bước vào cao điểm mùa khô. Dự báo đến cuối tháng 3/2026, dung tích trữ trung bình các hồ chứa đạt khoảng 61% dung tích thiết kế.

Với lượng nước hiện có và lượng mưa dự báo thời gian tới, nguồn nước cơ bản bảo đảm phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026. Tuy nhiên, do khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng từ tháng 3 và gia tăng trong tháng 4, nguy cơ hạn hán, thiếu nước cục bộ có thể xảy ra tại các công trình thủy lợi nhỏ và các khu vực ngoài phạm vi phục vụ tưới của công trình.

Tại khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên, vụ Đông Xuân 2025-2026 vùng duyên hải gieo trồng khoảng 354.600ha cây hàng năm (229.600ha lúa và 125.000ha màu, cây hàng năm khác), cùng khoảng 51.000ha cây lâu năm.

Vùng cao nguyên gieo trồng khoảng 224.400ha cây hàng năm (96.100ha lúa và 128.300ha cây hàng năm khác), cùng hơn 884.000ha cây lâu năm.

Trong tháng 2/2026, xâm nhập mặn trên sông Vĩnh Điện thuộc lưu vực Vu Gia-Thu Bồn diễn biến phức tạp.

Độ mặn tại trạm bơm Tứ Câu có thời điểm đạt 5,8‰, vượt ngưỡng cho phép 0,8‰; đến 7 giờ ngày 26/2 vẫn duy trì ở mức 3,4‰, ảnh hưởng đến khả năng lấy nước của các trạm bơm Tứ Câu và Cẩm Sa với tổng diện tích khoảng 243ha lúa.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi nhận định, trong tháng 3/2026, trên lưu vực Vu Gia-Thu Bồn, nếu không có giải pháp ngăn mặn kịp thời và tình trạng mặn tiếp tục gia tăng, trạm bơm Tứ Câu cùng các trạm bơm trên sông Vĩnh Điện có thể phải dừng vận hành, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 2.000 ha diện tích tưới và nguồn cấp của Nhà máy nước Hội An. Các khu vực khác cơ bản vẫn bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cũng cho biết trong tháng 2/2026, xâm nhập mặn tại các cửa sông Đồng bằng sông Cửu Long gia tăng trong kỳ triều cường từ ngày 14-19/2.

Tại các cửa sông Cửu Long, ranh mặn 4 g/lít cao nhất xuất hiện từ 40-48km, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 1-2km; thấp hơn năm 2025 từ 2-8km; thấp hơn năm 2016 từ 8-28km và thấp hơn năm 2020 từ 22-30km.

Tại vùng hai sông Vàm Cỏ, ranh mặn 4 g/lít cao nhất ở mức 46-49km, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 2-5km; thấp hơn năm 2025 từ 8-12km; thấp hơn năm 2016 từ 40-43km và thấp hơn năm 2020 từ 39-43km.

Trên sông Cái Lớn-Cái Bé, ranh mặn 4 g/lít cao nhất là 38km, thấp hơn trung bình nhiều năm 9km; thấp hơn năm 2025 khoảng 8km; thấp hơn năm 2016 khoảng 23km và thấp hơn năm 2020 khoảng 20km.

Xâm nhập mặn chỉ xuất hiện trong 3-5 ngày triều cường sau đó giảm nhanh. Các hệ thống thủy lợi trong vùng vẫn bảo đảm nguồn nước, chưa xảy ra thiếu nước ngọt trong sản xuất và dân sinh.

Tại khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên, trong tháng 2/2026, xâm nhập mặn gây ảnh hưởng đến diện tích 243ha lúa tại thành phố Đà Nẵng, các khu vực khác không xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước, ngập lụt, úng./.

Chủ động ứng phó xâm nhập mặn ở ĐBSCL và hạn hán ở Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện ở mức tương đương với trung bình nhiều năm, một số thời điểm đã ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.